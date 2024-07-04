СМИ сообщили о дисквалификации турецкого игрока за "волчий салют", но в Турции это опровергают
Bild: УЕФА на два матча дисквалифицировал Демирала после "волчьего салюта"
"Волчий салют" от Демирала на Евро-2024. Обложка © X / Merih Demiral
УЕФА дисквалифицировал на два матча турецкого футболиста Мериха Демирала после его жеста "волчий салют", пишет Bild. Это произошло, когда сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Австрию со счётом 2:1.
При этом в Федерации футбола Турции опровергли это заявление, уточнив, что у турецкой стороны есть время до утра 5 июля для защиты. Информацию о дисквалификации также назвали неверной в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.
В четвертьфинале турнира сборная Турции сыграет с Нидерландами. Игра пройдёт 6 июля в Берлине.
Напомним, игрок сборной Турции Мерих Демирал в ходе матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2024 отпраздновал гол жестом ультраправых турецких националистов. После этого УЕФА инициировал расследование в отношении защитника. Однако "отличились" и австрийцы: сейчас полиция Лейпцига расследует инцидент, когда австрийские футбольные фанаты в ходе игры скандировали расистские кричалки под песню L'amour toujours. Позже МИД Турции вызвал посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста.