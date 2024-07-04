СМИ сообщили о дисквалификации турецкого игрока за "волчий салют", но в Турции это опровергают

УЕФА дисквалифицировал на два матча турецкого футболиста Мериха Демирала после его жеста "волчий салют", пишет Bild. Это произошло, когда сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024, обыграв Австрию со счётом 2:1.

При этом в Федерации футбола Турции опровергли это заявление, уточнив, что у турецкой стороны есть время до утра 5 июля для защиты. Информацию о дисквалификации также назвали неверной в Центре по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.