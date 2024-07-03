Турция осталась недовольна, что УЕФА проводит проверку после жеста футболиста Демирала на Евро
МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за расследования в отношении турецкого футболиста
Празднование турецкого защитника Мериха Демирала. Фото © X / Merih Demiral
МИД Турции вызвал посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста, который продемонстрировал в ходе матча чемпионата Европы жест турецких националистов "Серые волки". Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.
В Анкаре заявляют о недопустимости этого расследования и считают, что отношение к этому властей ФРГ политически мотивированное и ксенофобское.
Напомним, игрок сборной Турции Мерих Демирал в ходе матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2024 отпраздновал гол жестом ультраправых турецких националистов. После этого УЕФА инициировал расследование в отношении защитника. Однако "отличились" и австрийцы: сейчас полиция Лейпцига расследует инцидент, когда австрийские футбольные фанаты в ходе игры скандировали расистские кричалки под песню L'amour toujours.