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Турция осталась недовольна, что УЕФА проводит проверку после жеста футболиста Демирала на Евро

МИД Турции вызвал посла ФРГ из-за расследования в отношении турецкого футболиста

3 июля, 15:38
Празднование турецкого защитника Мериха Демирала. Фото © X / Merih Demiral

Празднование турецкого защитника Мериха Демирала. Фото © X / Merih Demiral

МИД Турции вызвал посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста, который продемонстрировал в ходе матча чемпионата Европы жест турецких националистов "Серые волки". Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.

В Анкаре заявляют о недопустимости этого расследования и считают, что отношение к этому властей ФРГ политически мотивированное и ксенофобское.

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Напомним, игрок сборной Турции Мерих Демирал в ходе матча с Австрией в 1/8 финала Евро-2024 отпраздновал гол жестом ультраправых турецких националистов. После этого УЕФА инициировал расследование в отношении защитника. Однако "отличились" и австрийцы: сейчас полиция Лейпцига расследует инцидент, когда австрийские футбольные фанаты в ходе игры скандировали расистские кричалки под песню L'amour toujours.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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