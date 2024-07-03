Турция осталась недовольна, что УЕФА проводит проверку после жеста футболиста Демирала на Евро

МИД Турции вызвал посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста, который продемонстрировал в ходе матча чемпионата Европы жест турецких националистов "Серые волки". Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники.

В Анкаре заявляют о недопустимости этого расследования и считают, что отношение к этому властей ФРГ политически мотивированное и ксенофобское.