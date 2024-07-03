Фанаты сборной Австрии привлекли внимание полиции из-за расистского скандала на Евро-2024
DPA: Полиция Лейпцига расследует расистские лозунги на матче Австрия – Турция
Полиция Лейпцига расследует инцидент, случившийся во время матча сборных Австрии и Турции в 1/8 финала Евро-2024, когда австрийские футбольные фанаты скандировали расистские кричалки под песню L'amour toujours исполнителя Джиджи Д'Агостино. Об этом пишет информационное агентство DPA.
"Австрийские футбольные фанаты устроили скандал перед матчем чемпионата Европы против Турции в Лейпциге. Во время трансляции швейцарского телеканала SRF во вторник перед матчем можно было увидеть, как болельщики австрийской футбольной команды скандируют в городе лозунг "Германия — немцам, иностранцы — вон" под песню L'amour toujours", — утверждает агентство, отметив, что правоохранители подтвердили старт расследования.
Стоит отметить, что матч завершился в пользу Турции со счётом 1:2 — и ехать вон с турнира пришлось именно австрийцам, тогда как их оппоненты прошли в четвертьфинал. Впрочем, и с турецкой стороны не обошлось без скандала: УЕФА инициировал расследование в отношении защитника турков Мериха Демирала, забившего на встрече оба гола сборной Австрии. Празднуя один из них, футболист показал жест, которым пользуются ультраправые турецкие националисты.
ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis