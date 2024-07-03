Герой Турции на Евро отметил гол жестом "Серых волков" и нарвался на проверку УЕФА
УЕФА проверяет турецкого футболиста Демирала за жест националистов "Серые волки"
Празднование турецкого защитника Мериха Демирала. Фото © X / Merih Demiral
УЕФА начал расследование в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала, дважды поразившего ворота команды Австрии в матче 1/8 финала Евро-2024. Во время празднования одного из голов игрок продемонстрировал жест ультраправых турецких националистов. Об этом пишет британская газета The Sun.
После игры футболист выложил в аккаунте в соцсети фото со своим празднованием после гола, которое дополнил неофициальным девизом турецких националистов. Фраза гласит: "Как счастлив тот, кто может называть себя турком!" Её произнёс первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк во время своей речи на 10-й годовщине республики в 1933 году.
Но скандал турецкий защитник вызвал тем, что продемонстрировал жест националистов "Серые волки". Этот символ запрещён в некоторых странах мира, поскольку нередко его приравнивают к нацистскому приветствию. К примеру, Австрия запретила его в 2019 году, а годом позже это сделали во Франции.
Ранее сборная Турции обыграла команду Австрии в матче 1/8 Евро-2024 по футболу со счётом 2:1, чем обеспечила себе проход в следующую стадию турнира. Защитник клуба "Аль-Ахли" и сборной Турции Мерих Демирал оформил дубль, а один из его мячей стал самым быстрым голом в истории плей-офф Евро, он забил его на 57-й секунде встречи.