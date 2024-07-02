Сотни болельщиков встретили вернувшуюся с Евро-2024 сборную Грузии по футболу
Огромное число болельщиков сборной Грузии по футболу встретило игроков национальной команды в аэропорту Тбилиси. Несколько сотен человек громко кричали и аплодировали спортсменам, прибывшим с чемпионата Европы, который проходит в Германии.
Встреча грузинской сборной в аэропорту Тбилиси. Видео © Х / Marika Mikiashvili
Фанаты ожидали футболистов с самого утра и хотели взять автографы и сделать фото с кумирами. Самолёт приземлился рано утром, игроки вышли через выделенный VIP-терминал и сразу же прошли в автобус, который провёз их мимо толпы болельщиков.
Сегодня вечером планируется официальная встреча игроков с фанатами. Футболистов провезут на открытом автобусе по проспекту Чавчавадзе до площади Свободы, где на сцене они будут общаться с аудиторией.
Напомним, что 30 июня футбольная сборная Грузии уступила Испании со счётом 1:4 в рамках 1/8 финала Евро-2024. В следующем раунде Испания встретится с Германией.