Турция вышла в четвертьфинал Евро после победы над Австрией
Сборная Турции обыграла команду Австрии и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Футбольные сборные Турции и Австрии на Евро-2024. Обложка © Х / ÖFB - oefb.at
В Лейпциге завершилась встреча футбольных сборных Турции и Австрии, которая прошла в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В итоге в четвертьфинал выбились турки.
Мачт завершился со счётом 2:1 в пользу турецкой команды. Стоит отметить, что все голы были забиты после угловых, а защитник клуба "Аль-Ахли" и сборной Турции Мерих Демирал закатил в ворота соперника самый быстрый мяч в истории плей-офф Евро.
Он отличился уже на 57-й секунде встречи, а затем удвоил счёт на 59-й минуте. За австрийцев на 66-й минуте забил нападающий клуба "Фрайбург" Михаэль Грегорич.
Ранее Life.ru писал, что сборная Нидерландов по футболу со счётом 3:0 разгромила команду Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы в Германии. Встреча прошла в Мюнхене.