Игрок "Рубина" неудачно пошутил после матча с "Зенитом", попав на ₽100 тысяч и дисквалификацию

Полузащитник ФК "Рубин" Руслан Безруков был оштрафован на 100 тысяч рублей и отстранён от участия в матчах на три месяца условно. Всё дело в его шутке во время послематчевого интервью. Об этом сообщает пресс-служба РФС (Российский футбольный союз).

Казанский "Рубин" одержал победу над "Зенитом", забив в ворота сине-бело-голубых два безответных мяча. Полузащитник Безруков после матча пошутил, что теперь команда "ждёт на карту денежки" от "Краснодара", который идёт вторым в таблице после петербуржцев.

Глава РФС Александр Дюков увидел в этих словах нарушение этики и злой умысел, заявив, что 22-летний Безруков говорил именно об "оказании финансового влияния на результат матча", что строжайшим образом карается в спортивной среде.