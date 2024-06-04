Игрок "Рубина" неудачно пошутил после матча с "Зенитом", попав на ₽100 тысяч и дисквалификацию
Полузащитника "Рубина" Безрукова дисквалифицировали на три месяца за шутку
Полузащитник ФК "Рубин" Руслан Безруков. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
Полузащитник ФК "Рубин" Руслан Безруков был оштрафован на 100 тысяч рублей и отстранён от участия в матчах на три месяца условно. Всё дело в его шутке во время послематчевого интервью. Об этом сообщает пресс-служба РФС (Российский футбольный союз).
Казанский "Рубин" одержал победу над "Зенитом", забив в ворота сине-бело-голубых два безответных мяча. Полузащитник Безруков после матча пошутил, что теперь команда "ждёт на карту денежки" от "Краснодара", который идёт вторым в таблице после петербуржцев.
Глава РФС Александр Дюков увидел в этих словах нарушение этики и злой умысел, заявив, что 22-летний Безруков говорил именно об "оказании финансового влияния на результат матча", что строжайшим образом карается в спортивной среде.
"Такое решение должно дополнительно обратить внимание футбольной общественности на то, что даже намёки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций и РФС", — отметил Дюков.
Напомним, ранее "Зенит" в домашнем матче 21-го тура уступил "Рубину" со счётом 0:2. Таким образом, отставание "Краснодара" от лидера таблицы сократилось до всего лишь одного очка. Возможно, это дало "быкам" надежду, но в 30-м туре петербуржцы обыграли "Ростов" и в шестой раз подряд стали чемпионами РПЛ по футболу.