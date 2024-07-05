Шампур размера XXL: Сборная Турции отметила победу над Австрией 300 порциями кебаба
Сборная Турции заказала 300 кебабов после выхода в четвертьфинал на Евро-2024
Сборную Турции после победы в матче с Австрией на Евро-2024 ждала вкусная награда. Как пишет издание BILD, после выхода в 1/4 финала им заказали 300 кебабов.
По его данным, крупный заказ был сделан в ресторане Lister Doner после того, как Турция вышла в 1/8 финала, и это повторилось после победы над Австрией. Администратор команды после выхода в четвертьфинал связался с рестораном и заявил, что хочет получить 300 порций донеров уже через три часа.
"Мне позвонили и сказали, что "Я менеджер сборной Турции и хотел бы заказать 300 шашлыков. Я хотел бы получить его через три часа". Я с трудом мог в это поверить", — поделился ресторатор в интервью с газетой.
В итоге ему пришлось ехать к отелю на трейлере с мобильной закусочной и готовить более 100 кг мяса, это был шампур размера XXL. Как говорится в материале, на большой обед были приглашены около 150 человек, в том числе персонал сборной, сотрудники службы безопасности, полиция и работники отеля. Кстати, известно, что один из игроков сборной съел целых три порции. Но его имя решили не называть.
"Игрокам понравилось. Один даже съел три порции. Но кто — не скажу. Это коммерческая тайна!" — заявил ресторатор.
Кстати, в благодарность гастрокоманде была вручена футболка Турции с подписями.
Напомним, на днях Турция вышла в четвертьфинал Евро после победы над Австрией со счётом 2:1. Все голы были забиты после угловых, а защитник клуба "Аль-Ахли" и сборной Турции Мерих Демирал закатил в ворота соперника самый быстрый мяч в истории плей-офф Евро. Следующий матч команда проведёт 6 июля, на этот раз она встретится с Нидерландами.
Кстати, в 1/8 финала Евро-2024 не обошлось и без инцидентов. Демирал отпраздновал гол жестом ультраправых турецких националистов. После этого УЕФА инициировал расследование в отношении защитника. Однако "отличились" и австрийцы: полиция Лейпцига занялась расследованием инцидента, когда австрийские футбольные фанаты на игре скандировали расистские кричалки под песню L'amour toujours. Позже МИД Турции вызвал посла Германии Юргена Шульца из-за расследования УЕФА в отношении турецкого футболиста. В итоге СМИ сообщают о дисквалификации турецкого игрока за "волчий салют", но в Турции это опровергают.
ТАСС / ЕРА