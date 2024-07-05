Шампур размера XXL: Сборная Турции отметила победу над Австрией 300 порциями кебаба

Сборную Турции после победы в матче с Австрией на Евро-2024 ждала вкусная награда. Как пишет издание BILD, после выхода в 1/4 финала им заказали 300 кебабов.

По его данным, крупный заказ был сделан в ресторане Lister Doner после того, как Турция вышла в 1/8 финала, и это повторилось после победы над Австрией. Администратор команды после выхода в четвертьфинал связался с рестораном и заявил, что хочет получить 300 порций донеров уже через три часа.

"Мне позвонили и сказали, что "Я менеджер сборной Турции и хотел бы заказать 300 шашлыков. Я хотел бы получить его через три часа". Я с трудом мог в это поверить", — поделился ресторатор в интервью с газетой.

В итоге ему пришлось ехать к отелю на трейлере с мобильной закусочной и готовить более 100 кг мяса, это был шампур размера XXL. Как говорится в материале, на большой обед были приглашены около 150 человек, в том числе персонал сборной, сотрудники службы безопасности, полиция и работники отеля. Кстати, известно, что один из игроков сборной съел целых три порции. Но его имя решили не называть.

"Игрокам понравилось. Один даже съел три порции. Но кто — не скажу. Это коммерческая тайна!" — заявил ресторатор.

Кстати, в благодарность гастрокоманде была вручена футболка Турции с подписями.