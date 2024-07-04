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4 июля, 11:02

"Идём на бой": Роналду поделился ожиданиями от встречи со сборной Франции на Евро-2024

Роналду — о четвертьфинале с Францией на Евро: Битва будет сложной, но мы готовы

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Криштиану Роналду

Сборной Португалии по футболу придётся непросто в матче против Франции, которая является одним из фаворитов Евро-2024, но команда "готова сражаться". Об этом рассказал форвард португальцев Криштиану Роналду в беседе с газетой Metro.

"Нам предстоит сложная игра с Францией, которая является одним из фаворитов. Но мы идём на бой, команда в порядке", цитирует футболиста издание.

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Напомним, что сборная Португалии обыграла Словению в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2024. Сам Роналду в этом матче показал игру, которую сложно назвать выдающейся, он даже не смог забить заработанный в дополнительное время пенальти. А французская сборная обыграла бельгийцев со счётом 1:0. Матч между Португалией и Францией начнётся сегодня в 20:00 по Москве.

Юрий Лысенко
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