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6 июля, 11:42

Разгневанный тренер сборной Германии устроил скандал судье после матча с Испанией

Bild: Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после матча с Испанией

Сандро Вагнер. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Сандро Вагнер. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев

Помощник главного тренера сборной Германии по футболу Сандро Вагнер после четвертьфинального матча Евро-2024 против Испании ворвался в раздевалку с судьями и оскорблял главного арбитра встречи Энтони Тейлора. Об этом пишет Bild.

Причиной недовольства немецкого специалиста стал эпизод на 106-й минуте матча, когда полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала попал мячом в руку испанского защитника Марка Кукурельи, однако британский арбитр не назначил пенальти. По информации издания, Вагнер не сдерживал свои эмоции в отношении Тейлора.

Как сообщал Life.ru, матч состоялся 5 июля в Штутгарте и завершился поражением сборной Германии в дополнительное время со счётом 1:2. Таким образом, испанская сборная пробилась в полуфинал, где сразится с Францией, а немцы завершили выступление на домашнем Евро.

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Наталья Исакова
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