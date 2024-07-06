Разгневанный тренер сборной Германии устроил скандал судье после матча с Испанией
Bild: Тренер сборной Германии Вагнер ворвался в судейскую после матча с Испанией
Сандро Вагнер. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
Помощник главного тренера сборной Германии по футболу Сандро Вагнер после четвертьфинального матча Евро-2024 против Испании ворвался в раздевалку с судьями и оскорблял главного арбитра встречи Энтони Тейлора. Об этом пишет Bild.
Причиной недовольства немецкого специалиста стал эпизод на 106-й минуте матча, когда полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала попал мячом в руку испанского защитника Марка Кукурельи, однако британский арбитр не назначил пенальти. По информации издания, Вагнер не сдерживал свои эмоции в отношении Тейлора.
Как сообщал Life.ru, матч состоялся 5 июля в Штутгарте и завершился поражением сборной Германии в дополнительное время со счётом 1:2. Таким образом, испанская сборная пробилась в полуфинал, где сразится с Францией, а немцы завершили выступление на домашнем Евро.