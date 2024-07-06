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5 июля, 21:49

Франция выбила Португалию с последнего Евро Роналду

Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро-2024

Криштиану Роналду в своём последнем матче на чемпионатах Европы. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Криштиану Роналду в своём последнем матче на чемпионатах Европы. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Сборная Франции оказалась сильнее команды Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года. Основное и дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти французы оказались точнее — 5:3.

Единственный неточный удар нанёс игрок португальцев Жуан Феликс, пробивший в штангу.

Это был последний чемпионат Европы для Криштиану Роналду. На Евро-2028, который пройдёт в Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Англии, 39-летний нападающий не поедет.

В полуфинале команда Франции встретится со сборной Испании, которая в драматичном матче в дополнительное время победила хозяйку турнира — команду Германии.

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В других четвертьфиналах встретятся Англия и Швейцария, а также Нидерланды и Турция. Последние будут играть без автора дубля в 1/8 финала Мериха Демирала, дисквалифицированного за политический жест.

Артур Лапсаков
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