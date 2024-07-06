Франция выбила Португалию с последнего Евро Роналду

Сборная Франции оказалась сильнее команды Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года. Основное и дополнительное время завершилось без голов, а в серии пенальти французы оказались точнее — 5:3.

Единственный неточный удар нанёс игрок португальцев Жуан Феликс, пробивший в штангу.

Это был последний чемпионат Европы для Криштиану Роналду. На Евро-2028, который пройдёт в Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии, Уэльсе и Англии, 39-летний нападающий не поедет.