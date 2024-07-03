Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

После того как в Лейпциге завершилась встреча футбольных сборных Турции и Австрии, определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу. Теперь восьми командам предстоит провести четыре матча 5 и 6 июля.

В первый день в Штутгарте хозяева турнира сборная Германии сыграют с Испанией, а затем в Гамбурге встретятся португальцы с французами. На следующий день в Дюссельдорфе англичане выяснят в мачте со швейцарцами, кто попадёт в полуфинал, а после этого тем же самым в Берлине займутся команды из Нидерландов и Турции.