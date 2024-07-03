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2 июля, 22:31

Определились все четвертьфиналисты Евро-2024

Сборная Испании по футболу. Обложка © Х / Selección Española Masculina de Fútbol

Сборная Испании по футболу. Обложка © Х / Selección Española Masculina de Fútbol

После того как в Лейпциге завершилась встреча футбольных сборных Турции и Австрии, определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по футболу. Теперь восьми командам предстоит провести четыре матча 5 и 6 июля.

В первый день в Штутгарте хозяева турнира сборная Германии сыграют с Испанией, а затем в Гамбурге встретятся португальцы с французами. На следующий день в Дюссельдорфе англичане выяснят в мачте со швейцарцами, кто попадёт в полуфинал, а после этого тем же самым в Берлине займутся команды из Нидерландов и Турции.

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Ранее Life.ru писал, что в матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Словении и Португалии, после чего последние вышли в четвертьфинал турнира. Стоит отметить, что во время этой встречи португальский капитан Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после нереализованного пенальти.

Алексей Соловьёв
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