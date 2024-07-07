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7 июля, 14:32

Во Франции узнали причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024, и тут замешана политика

Le Parisien: Плохая игра Мбаппе на Евро-2024 связана с выборами во Франции

Килиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Килиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Плохая игра нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе на Евро-2024 была вызвана несколькими причинами, в том числе политическими. О них пишет Le Parisien.

Так, Мбаппе на поле пребывал не в самой лучшей физической форме: помимо перелома носа и необходимости играть в защитной маске, его мучали боли в спине и последствия травмы колена, полученной в товарищеском матче с Люксембургом. Другая причина — конфликт с ПСЖ и уход в мадридский "Реал".

И, наконец, известный футболист разочарован политической ситуацией во Франции — возможной победой "Национального объединения" Марин Ле Пен на парламентских выборах. Он называл это "катастрофой".

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Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Германии в матче четвертьфинала Евро-2024. Игра завершилась со счётом 1:2.

Матвей Константинов
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