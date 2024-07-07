Во Франции узнали причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024, и тут замешана политика

Плохая игра нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе на Евро-2024 была вызвана несколькими причинами, в том числе политическими. О них пишет Le Parisien.

Так, Мбаппе на поле пребывал не в самой лучшей физической форме: помимо перелома носа и необходимости играть в защитной маске, его мучали боли в спине и последствия травмы колена, полученной в товарищеском матче с Люксембургом. Другая причина — конфликт с ПСЖ и уход в мадридский "Реал".