Во Франции узнали причины плохой игры Мбаппе на Евро-2024, и тут замешана политика
Le Parisien: Плохая игра Мбаппе на Евро-2024 связана с выборами во Франции
Килиан Мбаппе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Плохая игра нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе на Евро-2024 была вызвана несколькими причинами, в том числе политическими. О них пишет Le Parisien.
Так, Мбаппе на поле пребывал не в самой лучшей физической форме: помимо перелома носа и необходимости играть в защитной маске, его мучали боли в спине и последствия травмы колена, полученной в товарищеском матче с Люксембургом. Другая причина — конфликт с ПСЖ и уход в мадридский "Реал".
И, наконец, известный футболист разочарован политической ситуацией во Франции — возможной победой "Национального объединения" Марин Ле Пен на парламентских выборах. Он называл это "катастрофой".
Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Германии в матче четвертьфинала Евро-2024. Игра завершилась со счётом 1:2.