Видит всё как в 3D: Тренер сборной Франции рассказал об игре Мбаппе в защитной маске

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе успешно адаптируется к игре в специальной маске после перенесённой травмы носа во время одного из матчей чемпионата Европы в Германии. С его слов, он видит происходящее во время игры словно в 3D-формате, рассказал главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.

"Он привыкает к этому и справляется с этим лучше. Имеется аспект потоотделения, и мы знаем, что пот может попасть ему в глаза. Он привыкает к этому, но это может повлиять на его зрение. Он говорит, что видит всё как будто в 3D. Всё перед ним в порядке, но есть проблемы с периферийным зрением. Но ему придётся привыкнуть к этому в течение следующих нескольких недель или месяцев", — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.