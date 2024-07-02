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2 июля, 10:22

Видит всё как в 3D: Тренер сборной Франции рассказал об игре Мбаппе в защитной маске

Дешам: Форвард сборной Франции Киллиан Мбаппе в маске видит всё как будто в 3D

Киллиан Мбаппе в защитной маске. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Киллиан Мбаппе в защитной маске. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе успешно адаптируется к игре в специальной маске после перенесённой травмы носа во время одного из матчей чемпионата Европы в Германии. С его слов, он видит происходящее во время игры словно в 3D-формате, рассказал главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.

"Он привыкает к этому и справляется с этим лучше. Имеется аспект потоотделения, и мы знаем, что пот может попасть ему в глаза. Он привыкает к этому, но это может повлиять на его зрение. Он говорит, что видит всё как будто в 3D. Всё перед ним в порядке, но есть проблемы с периферийным зрением. Но ему придётся привыкнуть к этому в течение следующих нескольких недель или месяцев", — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Франции прошла в 1/4 чемпионата Европы после победы над Бельгией. Матч, состоявшийся накануне, завершился со счётом 1:0. Life.ru рассказывал, что форвард Киллиан Мбаппе на данный момент играет в специальной маске из-за перелома носа. Футболист получил травму во время стартового матча Евро-2024 против сборной Австрии (1:0). В 1/4 финала сборная Франции встретится с Португалией, которая обыграла Словению по пенальти.

Мария Любицкая
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