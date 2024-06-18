Мбаппе сломал нос на Евро-2024, ему предстоит операция

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе сломал нос в матче первого тура группового этапа Евро-2024 с командой Австрии. Как передаёт L'Equipe, футболисту потребуется операция.

Повреждение 25-летний футболист, который недавно перешёл из французского "Пари Сен-Жермен" в испанский "Реал", получил в концовке встречи, ударившись лицом о плечо австрийца Кевина Данзо. Он несколько минут сидел на поле с окровавленным носом и был заменён.

После матча Мбаппе на машине скорой помощи отвезли в больницу в Дюссельдорфе. В скором времени может быть принято решение об операции.