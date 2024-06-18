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17 июня, 22:53

Мбаппе сломал нос на Евро-2024, ему предстоит операция

L'Equipe: Французский нападающий Мбаппе сломал нос в матче с Австрией

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе. Обложка © Х / Equipe de France

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе. Обложка © Х / Equipe de France

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе сломал нос в матче первого тура группового этапа Евро-2024 с командой Австрии. Как передаёт L'Equipe, футболисту потребуется операция.

Повреждение 25-летний футболист, который недавно перешёл из французского "Пари Сен-Жермен" в испанский "Реал", получил в концовке встречи, ударившись лицом о плечо австрийца Кевина Данзо. Он несколько минут сидел на поле с окровавленным носом и был заменён.

После матча Мбаппе на машине скорой помощи отвезли в больницу в Дюссельдорфе. В скором времени может быть принято решение об операции.

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Напомним, сборная Франции добилась победы над Австрией с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник австрийцев Максимилиан Вёбер, отправивший мяч в свои ворота.

Алексей Соловьёв
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