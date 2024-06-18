Автогол Вёбера принёс Франции победу над Австрией на Евро-2024
Момент из матча сборных Австрии и Франции на Евро-2024. Обложка © X / Equipe de France
Сборная Франции победила команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник австрийцев Максимилиан Вёбер, отправивший мяч в свои ворота.
Напомним, соперниками Франции и Австрии в группе D являются сборные Нидерландов и Польши. Свой матч эти команды провели накануне 17 июня.
Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Англии стартовала на Евро-2024 с минимальной победы над Сербией. В этом матче на трибунах можно было заметить несколько российских триколоров.