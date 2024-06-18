Автогол Вёбера принёс Франции победу над Австрией на Евро-2024

Сборная Франции победила команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник австрийцев Максимилиан Вёбер, отправивший мяч в свои ворота.