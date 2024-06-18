ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 21:08

Автогол Вёбера принёс Франции победу над Австрией на Евро-2024

Момент из матча сборных Австрии и Франции на Евро-2024. Обложка © X / Equipe de France

Момент из матча сборных Австрии и Франции на Евро-2024. Обложка © X / Equipe de France

Сборная Франции победила команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник австрийцев Максимилиан Вёбер, отправивший мяч в свои ворота.

Напомним, соперниками Франции и Австрии в группе D являются сборные Нидерландов и Польши. Свой матч эти команды провели накануне 17 июня.

Сборная Словакии сенсационно победила Бельгию на Евро-2024
Сборная Словакии сенсационно победила Бельгию на Евро-2024

Ранее Life.ru рассказывал, что сборная Англии стартовала на Евро-2024 с минимальной победы над Сербией. В этом матче на трибунах можно было заметить несколько российских триколоров.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Евро-2024
  • Сборная Франции по футболу
  • Австрия
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров