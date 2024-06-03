Мадридский "Реал" подтвердил переход Килиана Мбаппе

Мадридский футбольный клуб "Реал" официально объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщила пресс-служба команды на сайте.

"Нашу команду усиливает эффектный нападающий, капитан сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году и Лиги наций в 2021 году, в которой он забил победный гол. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Мбаппе выиграл "Золотую бутсу", забив восемь голов, а после хет-трика в финале стал лучшим бомбардиром в истории финалов чемпионата мира", — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, контракт испанского клуба с 25-летним нападающий сборной Франции рассчитан на пять лет.