Мадридский "Реал" подтвердил переход Килиана Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / k.mbappe
Мадридский футбольный клуб "Реал" официально объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщила пресс-служба команды на сайте.
"Нашу команду усиливает эффектный нападающий, капитан сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году и Лиги наций в 2021 году, в которой он забил победный гол. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Мбаппе выиграл "Золотую бутсу", забив восемь голов, а после хет-трика в финале стал лучшим бомбардиром в истории финалов чемпионата мира", — говорится в пресс-релизе.
Как уточняется, контракт испанского клуба с 25-летним нападающий сборной Франции рассчитан на пять лет.
Напомним, накануне инсайдеры сообщали о том, что Мбаппе подписал контракт с "Реалом". Футболист ранее выступал за ПСЖ. В составе парижской команды он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза — обладателем кубка и суперкубка страны, дважды — победителем Кубка лиги. Спортсмен выигрывал чемпионат Франции в составе "Монако". В составе национальной сборной стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебро мундиаля 2022 года в Катаре. На последнем ЧМ Мбаппе стал лучшим бомбардиром с восемью голами.