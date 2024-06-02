"Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов

Футболисты "Реала" со счётом 2:0 обыграли германскую "Боруссию" из Дортмунда в финальном матче Лиги чемпионов. Таким образом, мадридский клуб стал 15-кратным обладателем кубка.

Встреча состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В составе победителей отличились Дани Карвахаль (74-я минута) и Винисиус (83).