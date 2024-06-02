"Реал" стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
"Реал" победил "Боруссию" и стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов
"Реал" победил "Боруссию" и стал 15-кратным победителем Лиги чемпионов. Обложка © Realmadrid / NavarroFotógrafo
Футболисты "Реала" со счётом 2:0 обыграли германскую "Боруссию" из Дортмунда в финальном матче Лиги чемпионов. Таким образом, мадридский клуб стал 15-кратным обладателем кубка.
Встреча состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В составе победителей отличились Дани Карвахаль (74-я минута) и Винисиус (83).
"Реал" в 15-й раз стал победителем турнира. Второе место занимает итальянский "Милан", который брал кубок семь раз.
Напомним, в прошлом году Лигу чемпионов впервые в истории выиграл "Манчестер Сити". Единственный мяч на 68-й минуте забил Родри. В 2022 году обладателем кубка стал "Реал", который обыграл "Ливерпуль" со счётом 1:0.