В Лондоне начался финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Боруссией"

В Лондоне на стадионе "Уэмбли" начался финальный матч Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" встречается с дортмундской "Боруссией". Игра стартовала в 22:00 мск. Главный судья встречи — Славко Винчич из Словении;

Состав "Реала": Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Антонио Рюдигер, Начо Фернандес (капитан команды), Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Джуд Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Состав "Боруссии": Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Матс Хуммельс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Иан Матсен, Эмре Джан (капитан команды), Юлиан Рюэрсон, Карим Адейеми.

До этого команды в официальных матчах встречались десять раз. На счету "Реала" четыре победы, у "Боруссии" — три. Ещё четыре игры завершились вничью. Последняя встреча в 2017 году завершилась в пользу мадридцев 3:2.

"Реал" 14 раз выигрывал главный европейский клубный турнир (последний раз в 2022 году). В активе дортмундцев один трофей — в 1997 году. Действующим победителем является английский "Манчестер сити".