Названо условие, при котором "Реал" победит "Боруссию" в финале ЛЧ

Мадридскому "Реалу" будет непросто в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Об этом заявил экс-футболист сборной России Максим Деменко.

"Реалу" будет непросто. "Дортмунд" прошёл такую команду, как "Атлетико", а это очень непросто. В "Боруссии" интересная команда, с интересными взглядами по перестроению игры. Один матч Лиги чемпионов может развернуться в любую сторону. "Реалу" будет очень важно забить первым, потому что если забьёт "Боруссия..." — отметил Деменко в беседе с "Газетой.ru".

Экс-футболист напомнил, что "Атлетико" ничего не смог сделать с немецкой командой, несмотря на весь свой боевой дух. "Реал" же, по его словам, больше игровая команда.