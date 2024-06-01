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1 июня, 14:43

Названо условие, при котором "Реал" победит "Боруссию" в финале ЛЧ

Экс-футболист Деменко: В финале Лиги чемпионов "Реалу" важно забить первым

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Мадридскому "Реалу" будет непросто в финале Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Об этом заявил экс-футболист сборной России Максим Деменко.

"Реалу" будет непросто. "Дортмунд" прошёл такую команду, как "Атлетико", а это очень непросто. В "Боруссии" интересная команда, с интересными взглядами по перестроению игры. Один матч Лиги чемпионов может развернуться в любую сторону. "Реалу" будет очень важно забить первым, потому что если забьёт "Боруссия..." — отметил Деменко в беседе с "Газетой.ru".

Экс-футболист напомнил, что "Атлетико" ничего не смог сделать с немецкой командой, несмотря на весь свой боевой дух. "Реал" же, по его словам, больше игровая команда.

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Напомним, что сегодня в 22:00 по мск "Реал Мадрид" столкнётся с "Боруссией" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В полуфинале Лиги чемпионов дортмундцы по сумме двух матчей обыграли ПСЖ, а "Реал" выбил из розыгрыша турнира мюнхенскую "Баварию".

Николай Рюмин
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