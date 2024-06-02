Мбаппе подписал контракт с "Реалом"

Ранее Мбаппе выступал за ПСЖ. В составе парижской команды он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза — обладателем кубка и суперкубка страны, дважды — победителем Кубка лиги. Также Мбаппе выигрывал чемпионат Франции в составе "Монако". В составе национальной сборной стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебро мундиаля 2022 года в Катаре. На последнем ЧМ Мбаппе стал лучшим бомбардиром с восемью голами.