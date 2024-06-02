Мбаппе подписал контракт с "Реалом"
Фабрицио Романо: Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом"
Футболист Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / EPA / Teresa Suarez
Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом". Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По данным журналиста, все документы, касающиеся перехода 25-летнего футболиста в испанский клуб на правах свободного агента, уже подписаны.
Ранее Мбаппе выступал за ПСЖ. В составе парижской команды он пять раз становился чемпионом Франции, по три раза — обладателем кубка и суперкубка страны, дважды — победителем Кубка лиги. Также Мбаппе выигрывал чемпионат Франции в составе "Монако". В составе национальной сборной стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебро мундиаля 2022 года в Катаре. На последнем ЧМ Мбаппе стал лучшим бомбардиром с восемью голами.
Напомним, 10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ после семи лет в клубе. О том, что форвард перейдёт в "Реал", пресса узнала ещё в феврале. По информации источника издания, сумма контракта Мбаппе может быть самой крупной в истории клуба.