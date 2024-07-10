Мбаппе взял вину на себя за провал Франции на Евро-2024
Форвард Франции Мбаппе признал, что плохо сыграл на Евро-2024
Килиан Мбаппе в маске, которую он носит из-за перелома носа в первом матче Франции на Евро-2024. Обложка © X / Equipe de France
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал провальным своё выступление на чемпионате Европы, который проходит в Германии. Французы, напомним, проиграли Испании в полуфинале.
"Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, и я хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Я играл плохо, и мы едем домой – всё просто", — сказал новичок "Реала".
Мбаппе также признал, что Испания играла лучше Франции, которой стоит пересмотреть то, что она показывает на поле.
Форвард сборной Франции сумел отличиться лишь в одном матче — забил сборной Польши с пенальти. Всего на счету Мбаппе девять игр на двух чемпионатах Европы (четыре — в 2021 году, пять — в 2024-м).
Напомним, матч прошёл в Мюнхене и завершился победой испанцев со счётом 2:1. Теперь французы едут домой, ведь матчей за 3-е место на чемпионатах Европы нет.