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10 июля, 02:08

Мбаппе взял вину на себя за провал Франции на Евро-2024

Форвард Франции Мбаппе признал, что плохо сыграл на Евро-2024

Килиан Мбаппе в маске, которую он носит из-за перелома носа в первом матче Франции на Евро-2024. Обложка © X / Equipe de France

Килиан Мбаппе в маске, которую он носит из-за перелома носа в первом матче Франции на Евро-2024. Обложка © X / Equipe de France

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал провальным своё выступление на чемпионате Европы, который проходит в Германии. Французы, напомним, проиграли Испании в полуфинале.

"Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, и я хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Я играл плохо, и мы едем домой – всё просто", — сказал новичок "Реала".

Мбаппе также признал, что Испания играла лучше Франции, которой стоит пересмотреть то, что она показывает на поле.

В полуфинале Евро-2024 забили самый "молодой" гол Европы
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Форвард сборной Франции сумел отличиться лишь в одном матче — забил сборной Польши с пенальти. Всего на счету Мбаппе девять игр на двух чемпионатах Европы (четыре — в 2021 году, пять — в 2024-м).

Напомним, матч прошёл в Мюнхене и завершился победой испанцев со счётом 2:1. Теперь французы едут домой, ведь матчей за 3-е место на чемпионатах Европы нет.

Артур Лапсаков
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