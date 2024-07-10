Мбаппе взял вину на себя за провал Франции на Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал провальным своё выступление на чемпионате Европы, который проходит в Германии. Французы, напомним, проиграли Испании в полуфинале.

"Турнир провален, я хотел стать чемпионом Европы. Год был долгим, и я хочу поехать в отпуск и отдохнуть. Я играл плохо, и мы едем домой – всё просто", — сказал новичок "Реала".

Мбаппе также признал, что Испания играла лучше Франции, которой стоит пересмотреть то, что она показывает на поле.

Форвард сборной Франции сумел отличиться лишь в одном матче — забил сборной Польши с пенальти. Всего на счету Мбаппе девять игр на двух чемпионатах Европы (четыре — в 2021 году, пять — в 2024-м).