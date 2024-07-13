Голая йога и другие выкрутасы: Бесплатная эротика наводнила YouTube и ослепила алгоритмы Адалт-воркеры, люди занятые в индустрии контента для взрослых, научились обходить ограничения YouTube и свободно публикуют там изображения своих обнажённых тел, что запрещено на хостинге. Подробнее — в материале Life. 12 июля, 21:11 Женщины научились легально показывать эротику на YouTube. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi / Denis Petrov

Лайфхак для взрослых видео

Одним из наиболее строгих ограничений на YouTube является запрет на сексуальный контент. Это означает, что видео, содержащие откровенную наготу, сексуальные сцены или жёсткие сексуальные намёки, могут быть удалены или заблокированы. Но некоторые женщины-блогеры нашли способ обойти эти ограничения, создавая видимость сексуального контента, но при этом оставаясь в рамках правил платформы.

Одним из наиболее строгих ограничений на YouTube является запрет на сексуальный контент. Фото © Youtube / The Zoom

Одним из распространённых способов является использование прозрачной или мокрой одежды. Блогерши могут снимать видео, на которых они в прозрачных топах, юбках или платьях, что позволяет легко разглядеть их нижнее бельё или тело. Такой контент может создавать эффект наготы, но при этом не нарушает правил YouTube.

Показ своего тела в прозрачной одежде инсценируется как примерка. Вот барышня якобы купила обновку и решила ею похвалиться. Белые футболки и трусы, облитые водой в душе, становятся прозрачными.

Прозрачность — это лишь один из способов обмануть алгоритмы YouTube. Некоторые идут дальше и вовсе раздеваются в кадре догола. При этом они потягиваются и принимают различные провокационные позы. Девушки называют этот вид спорта голой йогой. Такой спорт на YouTube почему-то приветствуется. Хотя для всех очевидно, что это довольно откровенный стриптиз, которому место в борделе, а не у всех на виду.

Прозрачность — это лишь один из способов обмануть алгоритмы YouTube. Фото © Youtube / Sierra Peach

Легко можно найти видео про гигиену или косметологические процедуры, в которых вагина и пенисы демонстрируются крупным планом без какой-либо цензуры. Такой контент маскируется под образовательный. По факту же это неприкрытая порнография, за которую YouTube нужно блокировать немедля.

Куда смотрит YouTube?

Как было отмечено выше, для всех YouTube публично порицает и запрещает наготу. Даже в правилах об этом написано. Однако, как и во многих других регламентирующих документах, в правилах YouTube есть пункты со звёздочкой.

Девушки называют этот вид спорта голой йогой. Фото © Youtube / Yoga and Workout with Irinis

Один из таких пунктов гласит, что, вообще-то, если очень хочется, показывать свои причиндалы на YouTube можно. Однако такие видео не будут монетизироваться. Ну и о том, чтобы такие клипы не попались на глаза детям, контентмейкер тоже должен позаботиться. Для этого платформа предоставила блогерам инструмент, который позволяет помечать свои шедевры отметкой "18+". Данное ограничение, если что, обходится одним нажатием мышки на кнопку "Да, мне есть 18 лет". Достаточно пройти проверку один раз — и все последующие видео будут открываться без соответствующего запроса.

Впрочем, такое видео не откроется у пользователя, в настройках профиля которого указан реальный возраст и он меньше требуемого. Но надёжно ли это ограничение защищает детей от эротического контента? Ну, так же надёжно, как дырявый зонтик защищает от дождя.

Всем давно известно, и YouTube в первую очередь, что дети постоянно берут гаджеты родителей или старших братьев и сестёр, чтобы посмотреть мультики. И мало кто этому препятствует. Если старший в семье хоть раз когда-то одобрил просмотр видео с ограничением 18+ (оно ставится не только на эротику), можно не сомневаться, что рано или поздно ребёнок случайно наткнётся на клип, в котором тётя крупным планом показывает грудь и не только.

Для чего выкладывают ню

Резонно задаться вопросом: если эротический контент не монетизируется, зачем его вообще кто-то выкладывает? Тут можно включить оптимиста и заявить, что, мол, так девушки-блогеры раскручивают свои каналы. Но по факту чихать они хотели на каналы.

Если обратить внимание на цифры таких каналов, можно заметить, что эротика набирает миллионы просмотров из видео в видео. При этом подписчиков у каналов от силы 100–200 тысяч. То есть люди не особо и подписываются на подобные профили.

Цимес предприятия в том, что девушки, выступающие в данном жанре, не блогеры, а порномодели, которые публикуют фото и видео погорячее на других платформах. Например, на OnlyFans. За деньги. И, разумеется, под каждым видео, в котором девушка красуется в неглиже или поливает майку в душе, имеется ссылка на её сайт.

Возникает ощущение, что для OnlyFans-моделей нет ничего святого. Они готовы за деньги показывать свои прелести хоть в комментариях на маркетплейсах, что было уже неоднократно доказано, хоть на YouTube, где сплошь и рядом сидят дети.

YouTube тоже не спешит бороться с подобным контентом, потому что ему это выгодно. Эротические видеоролики генерируют очень много трафика. Хоть непосредственно на клипах 18+ он не монетизируется, значительная часть аудитории эротики рассасывается через рекомендации по другим публикациям. А уже там их ждёт реклама, за которую Google получает свою копейку.

YouTube в целом до последнего закрывает глаза на провокационный контент, пока он не вызовет общественный резонанс. Увы, последний раз такое было очень давно, когда педофилы охотились за детьми, писали всякие гадости под клипами с девочками и мальчиками и даже пытались с ними связаться. Тогда видеохостинг запретил вести трансляции и публиковать видео несовершеннолетним. Надо ли говорить, что это стало лишь полумерой?

Авторы Роман Бойко