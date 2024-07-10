Тест: Угадайте забытый мультфильм по кадру — только рождённые в СССР наберут 6/6
Все знают такие классические произведения, как "Малыш и Карлсон" и "Ну, погоди!", а сможете отгадать эти скрытые жемчужины анимации по одному кадру? Давайте выясним, являетесь ли вы настоящим ценителем советских мультфильмов!
Популярные анимационные фильмы СССР часто привлекают к себе внимание. А вне света прожекторов остаются менее известные жемчужины, но тоже стоящие просмотра. Эти забытые сокровища, о которых слышали только настоящие поклонники, предлагают зрителю глубину, креативность и мощные послания. Несмотря на то что они не достигли такой массовой популярности, эти советские мультфильмы не меньше богаты повествованием и преподают ценные уроки. Вы пересматриваете их чаще, чем "Простоквашино", и готовы доказать свою компетентность или хотите открыть новых фаворитов? В любом случае давайте начинать!
Вы явно любите советские анимационные фильмы и цените этот вид искусства, даже если не узнали все названия. Как насчёт другого направления творчества, не менее яркого и цепляющего глаз? Попробуйте вспомнить, что было написано на этих пяти плакатах из СССР, напрягите извилины.
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © Freepik, © Кадр из мультфильма "Пластилиновая ворона", режиссёр Александр Татарский / Kinopoisk, © Кадр из мультфильма "Волшебное кольцо", режиссёр Леонид Носырев / Kinopoisk, © Кадр из мультфильма "Халиф-аист", режиссёр Валерий Угаров / Kinopoisk