Тест: Угадайте забытый мультфильм по кадру — только рождённые в СССР наберут 6/6

Популярные анимационные фильмы СССР часто привлекают к себе внимание. А вне света прожекторов остаются менее известные жемчужины, но тоже стоящие просмотра. Эти забытые сокровища, о которых слышали только настоящие поклонники, предлагают зрителю глубину, креативность и мощные послания. Несмотря на то что они не достигли такой массовой популярности, эти советские мультфильмы не меньше богаты повествованием и преподают ценные уроки. Вы пересматриваете их чаще, чем "Простоквашино", и готовы доказать свою компетентность или хотите открыть новых фаворитов? В любом случае давайте начинать!