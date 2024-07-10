Детей захлестнул старый тренд со сбросом "водяных бомб" из окна, Мизулина бьёт тревогу

Внимание главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной привлёк опасный старый тренд из 2010-х, которым снова увлеклись дети. Его суть заключается в том, что нужно скинуть пакет с водой из окна под определённую музыку. В своём телеграм-канале общественница призвала молодёжь воздержаться от подобных забав.

Мизулина призвала детей не выбрасывать в окно пакеты с водой. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

"Пишут про глупый тренд в Likee и YouTube Shorts — под музыку предлагают выкинуть пакет с водой в окно. Не делайте так: если мимо будет идти прохожий, то может получить как минимум сотрясение мозга. Этим случайным прохожим может быть и кто-то из ваших близких, в окно не видно!" — предостерегает Мизулина.

Она также отметила, что таким образом можно нанести вред машинам или другому имуществу во дворе дома, за что потом придётся отвечать родителям ребёнка, решившего попробовать тренд с "водяными бомбами".