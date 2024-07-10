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10 июля, 15:24

Деятельность The Moscow Times признана в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность нидерландской неправительственной организации The Moscow Times*.

"Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике", объяснили в надзорном ведомстве.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Moscow Times* в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих фейки и сообщения, направленные на дискредитацию власти.

Актриса-иноагент Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
Актриса-иноагент Троянова* внесена в список террористов и экстремистов

А ранее Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных НПО три неправительственные организации Канады, Финляндии и США.

* Внесено в реестр иноагентов.

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ТАСС / Александр Манзюк

Александра Вишнякова
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