Деятельность The Moscow Times признана в России нежелательной
Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность нидерландской неправительственной организации The Moscow Times*.
"Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике", — объяснили в надзорном ведомстве.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Moscow Times* в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих фейки и сообщения, направленные на дискредитацию власти.
А ранее Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных НПО три неправительственные организации Канады, Финляндии и США.
* Внесено в реестр иноагентов.
ТАСС / Александр Манзюк