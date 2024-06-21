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21 июня, 17:47

Минюст России включил три иностранные НПО в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, нежелательных на территории России, неправительственные организации Канады, Финляндии и США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень вошли такие компании, как Great Commission Media Ministries* (Канада), International Russian Radio & Television* (Финляндия) и Great Commission Media Ministries* (США).

Ранее Минюст РФ признал иностранными агентами известного комика и бывшего главного редактора журнала "Сноб". Они неоднократно высказывались о проведении СВО на территории Украины и находятся сейчас в недружественных для России странах.

Генпрокуратура и Минюст РФ заинтересовались Шевчуком после речи на концерте ДДТ в Дубае
Генпрокуратура и Минюст РФ заинтересовались Шевчуком после речи на концерте ДДТ в Дубае

* Организации, чья деятельность признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Нигина Азамова
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