Минюст России включил три иностранные НПО в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, нежелательных на территории России, неправительственные организации Канады, Финляндии и США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень вошли такие компании, как Great Commission Media Ministries* (Канада), International Russian Radio & Television* (Финляндия) и Great Commission Media Ministries* (США).

Ранее Минюст РФ признал иностранными агентами известного комика и бывшего главного редактора журнала "Сноб". Они неоднократно высказывались о проведении СВО на территории Украины и находятся сейчас в недружественных для России странах.