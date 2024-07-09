Актриса-иноагент Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
Яна Троянова*. Обложка © ТАСС/URA.RU/
Актриса-иноагент Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Напомним, звезда нескольких сериалов покинула Россию после начала спецоперации и за границей начала активно критиковать родину. После этого её признали иноагентом, чему она обрадовалась, объявив себя частью избранного меньшинства "просветлённых". Тем не менее этот "почётный" статус артистка попыталась безуспешно оспорить. Но заявления Трояновой* достигли апогея, когда она пришла к мнению, что призывы убивать русских и их детей — это вполне нормально. Прокуратура пришла к выводу, что эти слова подпадают под статью о "Возбуждении ненависти по признакам национальности с угрозой насилия".
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.