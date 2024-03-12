Регион

Уведомления отключены

12 марта, 08:15

Обнищавшая во Франции звезда сериала "Ольга" не смогла оспорить статус иноагента

Актриса Троянова* не смогла оспорить свой статус иноагента в суде Москвы

Яна Троянова*. Обложка © kino-teatr.ru

Яна Троянова*. Обложка © kino-teatr.ru

Актриса из сериала "Ольга" Яна Троянова* не смогла оспорить свой статус иноагента в Замоскворецком суде Москвы. Как сообщил корреспондент Life.ru с места событий, сама звезда на рассмотрение своего иска не явилась, но в жалобе настаивала, что не получала финансирование от зарубежных источников.

Суд встал на сторону Минюста, согласно данным которого Троянова* находится под иностранным влиянием. Она совершила ряд публикаций с осуждением России и её спецоперации на Украине, которые потом активно тиражировали иностранные СМИ. Актриса принимала участие в незаконных акциях, а также давала интервью иноагентам.

Актрису Троянову*, сравнившую Россию с "изнасилованной бабой", признали иноагентом
Актрису Троянову*, сравнившую Россию с "изнасилованной бабой", признали иноагентом

Напомним, покинувшая Россию актриса Яна Троянова* в новом интервью наговорила на целый срок. Она сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". После этого в Комитете Госдумы по культуре призвали внести актрису в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Поливание грязью России способно приносить сбежавшим артистам определённые бонусы, подчеркнули там и заметили, что Троянова* — давно не звезда, поэтому, потеряв заработок в российском кино, озлобилась и не следит за языком. Сама актриса после переезда во Францию не раз жаловалась, что её финансовое положение серьёзно пострадало из-за статуса иноагента и невостребованности в Европе.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
  • Новости
  • янатроянова
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров