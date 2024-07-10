Минздрав России отменил регистрацию украинских лекарств "Амброксол" и "Аллохол"

Министерство здравоохранения РФ отменило госрегистрацию для ряда украинских лекарственных препаратов. В частности, её лишились сироп от кашля "Амброксол" и препарат "Аллохол", который назначают при холецистите, — у обоих средств есть аналоги, в том числе и отечественные. О решении Минздрава свидетельствует соответствующая запись в госреестре лекарственных препаратов.

"Министерством здравоохранения РФ <…> принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения лекарственного препарата "Амброксол"-сироп", — значится в публикации.

В ведомстве указали, что решение принималось после обращения киевского производителя ПАО "Борщаговский химико-фармацевтической завод", потребовавшего отменить регистрацию. Соответствующие записи также появились в разделах с украинскими препаратами "Аллохол", который прописывают при холецистите, и "Аллопуринол", назначаемый от подагры.