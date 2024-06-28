Минздрав: 289 пациентов с ботулизмом выписались из больниц
289 россиян, заболевших ботулизмом, выписались из больниц, около 108 проходят лечение в стационарном режиме, 24 из них подключены к ИВЛ. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них — на искусственной вентиляции лёгких", — сказал Кузнецов.
Как сообщал Life.ru, в Москве и других российских регионах ранее были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие ели блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которых является компания "Савон-К". По факту массового отравления было заведено уголовное дело. Всего в больницы, по данным Минздрава РФ, в медучреждения обратились около 300 человек с таким диагнозом.
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