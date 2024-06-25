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Регион
25 июня, 16:13

"Всё было плохо": Стало известно о симптомах у молодого химика, ставшего первой жертвой ботулизма в РФ

Жена умершего от ботулизма студента-химика рассказала о симптомах отравления

Умерший от ботулизма студент-химик с супругой. Обложка © VK / Край Будущего

Умерший от ботулизма студент-химик с супругой. Обложка © VK / Край Будущего

Жена умершего от ботулизма студента-химика Тима Лева рассказала, что он обратился за медицинской помощью на второй день после появления симптомов. По словам Дианы, супруг отравился салатом с фасолью "Лобио" в Нижнем Новгороде, а умер в Костроме. Болезнь проявлялась у 21-летнего молодого человека не как обычное отравление.

"Ухудшение зрения, нарушение координации. <…> На вторые сутки уже всё было плохо. Обратились к врачу", — сказала девушка в беседе с 360.ru.

Медики назначили медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти молодого парня. В семье ещё не решили, будут ли после этого обращаться в суд.

Напомним, 24 июня стало известно о первой смерти от ботулизма в России в рамках текущей вспышки. Администрация Костромской области отметила, что отягчающим фактором, приведшим к гибели парня, стало то, что он не стал обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.

Двух жителей Тамбовской области доставили в больницу с ботулизмом
Двух жителей Тамбовской области доставили в больницу с ботулизмом

Как сообщал Life.ru, в Москве и ряде других российских регионов зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. Из больниц выписано уже около 149 человек.

Наталья Исакова
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