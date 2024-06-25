"Всё было плохо": Стало известно о симптомах у молодого химика, ставшего первой жертвой ботулизма в РФ

Жена умершего от ботулизма студента-химика Тима Лева рассказала, что он обратился за медицинской помощью на второй день после появления симптомов. По словам Дианы, супруг отравился салатом с фасолью "Лобио" в Нижнем Новгороде, а умер в Костроме. Болезнь проявлялась у 21-летнего молодого человека не как обычное отравление.

"Ухудшение зрения, нарушение координации. <…> На вторые сутки уже всё было плохо. Обратились к врачу", — сказала девушка в беседе с 360.ru.

Медики назначили медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти молодого парня. В семье ещё не решили, будут ли после этого обращаться в суд.