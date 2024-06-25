Учился на химика: Стала известна личность жителя Костромы, умершего от ботулизма

Умершим от ботулизма 21-летним парнем из Костромской области является студент-четверокурсник Тим Лев. Он провёл неделю в реанимации и был подключён к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Известно, что погибший поехал в Нижний Новгород к бабушке и там поел салат "Лобио", после чего у парня ухудшилось зрение, но он всё списал на усталость после дороги и подготовки к госэкзаменам и диплому в университете. На следующий день появились боли в животе, затруднённое дыхание и онемел язык. Медики увезли его в реанимацию и подключили к ИВЛ. В течение всей недели с ним рядом находилась его жена Диана. Врачам не удалось спасти парня, и он скончался 23 июня.

Молодой человек учился на химика и преподавал в университете. В апреле этого года он стал победителем программы "Умник" Фонда содействия инновациям. Студент выиграл грант в размере 500 тысяч рублей на свой проект "Разработка модуля обнаружения низколетящих беспилотных летательных аппаратов". Также молодой человек увлекался космосом, вёл научный канал в соцсетях.