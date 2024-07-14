5 бомбических цитат от нейробиолога Татьяны Черниговской, после которых ваш мир навсегда изменится
Нейробиолог Татьяна Черниговская разрывает шаблоны о тестах IQ на интеллект и рассказывает, к чему пришла современная наука, объясняя, что означает ложь, как нужно учить детей и почему религия и наука не опровергают друг друга.
5 бомбических цитат от нейробиолога Татьяны Черниговской, после которых ваш мир навсегда изменится. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии образования Татьяна Черниговская давно и плотно занимается исследованиями человеческого мозга. Из её лекций можно сделать вывод, что мозг человека сравним по сложности со Вселенной и непознаваем. Меткие высказывания Черниговской на лекциях меняют у слушателей представления о мире и о себе.
О лжи — показателе развития мозга
Татьяна Черниговская считает, что каждый человек появляется на свет уже с огромным "багажом" — его мозг начинает развиваться ещё в утробе матери. Некоторые процессы развития идут вплоть до двадцатилетнего возраста и даже позже — после 20 лет всё ещё идёт развитие лобных долей. Это в пять лет дети всё ещё считают, что окружающие знают про них всё, а диктор в телевизоре в буквальном смысле слова видит и слышит их. Способность ребёнка солгать родителям, учителям или друзьям Черниговская считает этапом развития мозга.
Враньё — показатель зрелости мозга ребёнка. В этот миг он начинает осознавать, что его мозг "непрозрачен" для других.
С нравственной точки зрения ребёнок совершает плохой поступок, но это уже дело родителей — объяснить ребёнку, что так делать нельзя. Это следующая ступень развития.
Интересная деталь: взрослыми мы совершаем ту же ошибку, что и пятилетний ребёнок, — в споре мы иногда считаем, что, раз мы что-то понимаем, значит, и наш оппонент тоже это знает и понимает. Это ошибка — у каждого человека своя картина мира.
Про учёбу
Образование подразумевает некоторую долю принуждения, если не сказать насилия.
Эта фраза Татьяны Черниговской часто шокирует современных родителей, дети которых уже привыкли, что в школе их должны развлекать. Черниговская же считает, что любовь к ребёнку не означает, что его надо обмазать клубничным джемом и всё разрешать.
Любить ребёнка — значит узнать, кто он, какой он. Его наклонности следует уважать, но и оставлять в покое его всё равно нельзя. Ведь прежде чем будущий Моцарт поймёт, что такое скрипка и как на ней играть, он должен пройти период мучений и обучения. Выяснить, к чему у ребёнка дар, можно лишь опытным путём.
Об интеллекте
Черниговская уверена, что людей невозможно подогнать под одну гребёнку.
Интеллект нельзя измерить тестом IQ. Он не измеряется таблицами.
В качестве примера она указывает на сверхспособности людей, которых называют "саванты". Они блестяще решают подобные тесты, могут быстро вычислить, какой день недели был 1 марта 1432 года, запоминают всё, что попадается на глаза, но при этом ничего не умеют и не способны к полноценному общению.
Что же касается гениев, то их интеллект вообще невозможно измерить тестами. Пушкин был двоечником. Шекспир, скорее всего, провалил бы ЕГЭ по математике, а Бродский даже не окончил школу, но при этом преподавал в американских вузах. Так что если ваш ребёнок не успевает в школе — всегда есть надежда, что перед вами гений в чём-то другом.
Об устройстве мозга
Большая часть нашего мозга, считает Черниговская, всё ещё остаётся совершенно "звериной".
Вся наша цивилизация содержится в коре головного мозга, которая покрывает мозг тонким шёлковым платком 50 на 50 сантиметров толщиной всего в несколько миллиметров. Иногда этот платок срывает, и человек снова превращается в зверя.
Именно сейчас, уверена Татьяна Черниговская, мы стали свидетелями этого. Так бывало уже не раз. Высокодуховный человек сидит и играет на лютне и читает Гёте, а потом отбрасывает свою духовность, и тогда гибнут миллионы людей. Но при этом в мозгу у человека есть основы, инстинкты самосохранения, которые не дают нашей цивилизации пасть окончательно.
О религии
Часто в Интернете неопытные юноши произносят фразу о том, что верующий — это глупый и слабый человек, которому религия служит опорой. Татьяна Черниговская — действующий учёный и при этом не скрывает своей религиозности.
Наука и религия — не конкуренты. Это познание мира параллельными путями. По сути, всё, что делает наука, — это старается узнать, каким образом Господь создал этот мир.
Роль учёного — познать этот мир, а не бунтовать против его Творца. Черниговская уверена: бунтовать против Него могут лишь умалишённые.