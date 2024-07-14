5 бомбических цитат от нейробиолога Татьяны Черниговской, после которых ваш мир навсегда изменится Нейробиолог Татьяна Черниговская разрывает шаблоны о тестах IQ на интеллект и рассказывает, к чему пришла современная наука, объясняя, что означает ложь, как нужно учить детей и почему религия и наука не опровергают друг друга. 13 июля, 21:17 5 бомбических цитат от нейробиолога Татьяны Черниговской, после которых ваш мир навсегда изменится. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии образования Татьяна Черниговская давно и плотно занимается исследованиями человеческого мозга. Из её лекций можно сделать вывод, что мозг человека сравним по сложности со Вселенной и непознаваем. Меткие высказывания Черниговской на лекциях меняют у слушателей представления о мире и о себе.

О лжи — показателе развития мозга

Татьяна Черниговская считает, что каждый человек появляется на свет уже с огромным "багажом" — его мозг начинает развиваться ещё в утробе матери. Некоторые процессы развития идут вплоть до двадцатилетнего возраста и даже позже — после 20 лет всё ещё идёт развитие лобных долей. Это в пять лет дети всё ещё считают, что окружающие знают про них всё, а диктор в телевизоре в буквальном смысле слова видит и слышит их. Способность ребёнка солгать родителям, учителям или друзьям Черниговская считает этапом развития мозга.

Враньё — показатель зрелости мозга ребёнка. В этот миг он начинает осознавать, что его мозг "непрозрачен" для других. Татьяна Черниговская Нейробиолог

С нравственной точки зрения ребёнок совершает плохой поступок, но это уже дело родителей — объяснить ребёнку, что так делать нельзя. Это следующая ступень развития.

Интересная деталь: взрослыми мы совершаем ту же ошибку, что и пятилетний ребёнок, — в споре мы иногда считаем, что, раз мы что-то понимаем, значит, и наш оппонент тоже это знает и понимает. Это ошибка — у каждого человека своя картина мира.

Про учёбу

Образование подразумевает некоторую долю принуждения, если не сказать насилия. Татьяна Черниговская Нейробиолог

Эта фраза Татьяны Черниговской часто шокирует современных родителей, дети которых уже привыкли, что в школе их должны развлекать. Черниговская же считает, что любовь к ребёнку не означает, что его надо обмазать клубничным джемом и всё разрешать.

Любить ребёнка — значит узнать, кто он, какой он. Его наклонности следует уважать, но и оставлять в покое его всё равно нельзя. Ведь прежде чем будущий Моцарт поймёт, что такое скрипка и как на ней играть, он должен пройти период мучений и обучения. Выяснить, к чему у ребёнка дар, можно лишь опытным путём.

Об интеллекте

Черниговская уверена, что людей невозможно подогнать под одну гребёнку.

Интеллект нельзя измерить тестом IQ. Он не измеряется таблицами. Татьяна Черниговская Нейробиолог

В качестве примера она указывает на сверхспособности людей, которых называют "саванты". Они блестяще решают подобные тесты, могут быстро вычислить, какой день недели был 1 марта 1432 года, запоминают всё, что попадается на глаза, но при этом ничего не умеют и не способны к полноценному общению.

Что же касается гениев, то их интеллект вообще невозможно измерить тестами. Пушкин был двоечником. Шекспир, скорее всего, провалил бы ЕГЭ по математике, а Бродский даже не окончил школу, но при этом преподавал в американских вузах. Так что если ваш ребёнок не успевает в школе — всегда есть надежда, что перед вами гений в чём-то другом.

Об устройстве мозга

Большая часть нашего мозга, считает Черниговская, всё ещё остаётся совершенно "звериной".

Вся наша цивилизация содержится в коре головного мозга, которая покрывает мозг тонким шёлковым платком 50 на 50 сантиметров толщиной всего в несколько миллиметров. Иногда этот платок срывает, и человек снова превращается в зверя. Татьяна Черниговская Нейробиолог

Именно сейчас, уверена Татьяна Черниговская, мы стали свидетелями этого. Так бывало уже не раз. Высокодуховный человек сидит и играет на лютне и читает Гёте, а потом отбрасывает свою духовность, и тогда гибнут миллионы людей. Но при этом в мозгу у человека есть основы, инстинкты самосохранения, которые не дают нашей цивилизации пасть окончательно.

О религии

Часто в Интернете неопытные юноши произносят фразу о том, что верующий — это глупый и слабый человек, которому религия служит опорой. Татьяна Черниговская — действующий учёный и при этом не скрывает своей религиозности.

Наука и религия — не конкуренты. Это познание мира параллельными путями. По сути, всё, что делает наука, — это старается узнать, каким образом Господь создал этот мир. Татьяна Черниговская Нейробиолог

Роль учёного — познать этот мир, а не бунтовать против его Творца. Черниговская уверена: бунтовать против Него могут лишь умалишённые.

Авторы Александр Лаврентьев