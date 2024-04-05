Как улучшить энергетику и превратить дом в место силы: 7 необходимых действий

В доме должна царить здоровая энергетика. Только в этом случае между членами семьи установятся хорошие отношения, а обитатели квартиры будут здоровыми и полными сил. К тому же от атмосферы зависит судьба домочадцев. Как же возможно улучшить энергетику в доме?

1. Поддерживайте порядок

Энергетика дома поддерживается только чистотой. Фото © Unsplash / josuemichelphotography

В квартире не должно быть грязно. Бардак привлечёт в жизнь хозяев нищету. К тому же такой подход заблокирует попадание в дом хорошей энергии. Любые поломанные вещи нужно выкинуть в мусорный бак. Из квартиры также желательно вынести предметы, которые не используются уже долгое время, рассказала экстрасенс Мирослава Буш.

Убираться в квартире следует регулярно. Хотя бы раз в неделю избавляйтесь от грязи, пылесосьте под шкафами и кроватью. Эзотерики не рекомендуют держать мусор под мебелью, поскольку он привлечёт в жизнь проблемы.

2. Проветривайте помещение

В квартиру всегда должна попадать свежесть. Вместе с ней придёт и здоровая энергетика, а любой негатив испарится. Затхлый воздух в помещении, наоборот, приводит к серьёзным физическим проблемам — сильной головной боли и аллергии. Также есть риск и появления злых духов.

"Обязательно очищайте углы в помещениях. Признаком появления негативных сущностей может быть наличие серой, густой паутины, которая уже спускается по стене", — говорит экстрасенс.

3. Расставьте ароматизаторы в каждой комнате

Атмосферу дома легко улучшить с помощью ароматических свеч и палочек с эфирными маслами. Фото © Unsplash / anshu18

Хорошая атмосфера и энергетика будет только в квартире с приятным ароматом. Расставьте в разных комнатах ароматические свечи и палочки с эфирными маслами. Также можно купить букет с цветами или комнатные растения — они тоже приятно пахнут.

Рекомендуется периодически делать ароматную выпечку: шарлотки, кексы и булочки. В этом случае вы не просто улучшите свою энергетику, но и привлечёте в жизнь любовь и ласку.

4. Сделайте "ритуальный уголок"

В определённой части квартиры надобно сделать маленький уголок, куда поместите все атрибуты присущей вам религии или мировоззрения. Например, там можно поставить икону, фигуру определённого бога или эзотерический элемент. При этом важно, чтобы в одном месте хранились предметы, принадлежащие только к одному мировоззрению. Условно рядом с православным символом не должны стоять эзотерические элементы.

5. Повесьте на стены семейные фото

Негативная энергия дома выводится с помощью семейных фотографий на стенах. Фото © Unsplash / theranaman

Чтобы защитить дом от злых духов и плохой энергетики, нужно разместить на стенах изображения, на которых вся ваша семья. Важно подбирать фотографии правильно: на них все должны улыбаться. Каждый раз, когда проходите мимо, смотрите на снимки. Это поднимет вам настроение и избавит от бытовых ссор.

6. Разрешайте детям хулиганить у себя в комнате

Если ребёнок хочет разбрасывать вещи, то ему можно разрешить сделать это. Но только в своей комнате и с условием, что затем он всё уберёт. Чтобы легче справляться с повседневным стрессом, детям нужно иметь возможность выплеснуть свои негативные эмоции. Сделать это можно только с помощью небольшого беспорядка.

"Гораздо хуже, если дети соблюдают строгий порядок и идеальную чистоту в своём уголке. Это может привести к обратному результату: ухудшить их здоровье, понизить самооценку", — считает эзотерик.

7. Внедрите защитные ритуалы

Как сделать дом защищённым? Воспользуйтесь лайфхаками с монеткой и булавкой от сглаза. Фото © Unsplash / jan_huber

Есть несколько способов энергетически обезопасить свой дом, которые нужно использовать каждый день. В угол комнаты рекомендуется положить монетку, на занавеску повесить булавку от сглаза, а под ковром разместить лавровый лист.

Изданию "Вечерняя Москва" экстрасенс Мирослава Буш также рассказала, что на входную дверь нужно прицепить подкову или пучок трав. Подобные атрибуты помогут сохранить энергетику в квартире и защитят от людей со злым умыслом.