Кроссворд по фразам из кино СССР — сможете вспомнить эти 8 крылатых выражений дословно?

Магия кино — это бесчисленное множество незабываемых реплик, которые стали частью нашей повседневной речи. Классические остроты вроде "Танцуют все!" знает каждый, кто жил в СССР. А сможете ли вы воспроизвести их досконально? Пройдите наш кроссворд и определите: вы тот человек, который цитирует целые сцены по памяти или просто помните их суть? В отличие от викторины, у вас не будет вариантов ответов, поэтому доставайте знакомые реплики из самых глубин памяти. Удачи!