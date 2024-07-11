Кроссворд по фразам из кино СССР — сможете вспомнить эти 8 крылатых выражений дословно?
Советские фильмы подарили нам одни из самых запоминающихся изречений в истории, и всегда интересно проверить, насколько хорошо вы их знаете. Сможете закончить эти восемь цитат, ставших крылатыми фразами?
Магия кино — это бесчисленное множество незабываемых реплик, которые стали частью нашей повседневной речи. Классические остроты вроде "Танцуют все!" знает каждый, кто жил в СССР. А сможете ли вы воспроизвести их досконально? Пройдите наш кроссворд и определите: вы тот человек, который цитирует целые сцены по памяти или просто помните их суть? В отличие от викторины, у вас не будет вариантов ответов, поэтому доставайте знакомые реплики из самых глубин памяти. Удачи!
Ах, если бы только на "Оскаре" была номинация за лучшее цитирование фильмов. Хотя кому нужны награды, главная цель — проверить свои знания и повеселиться! Если вы немного передохнули, то предлагаем пройти тест по более поздней картине: продолжите цитаты из фильма "Брат". Сможете набрать 6/6 или ваши знания ограничиваются только советским кино?
Коллаж © Life.ru, © Фильм "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Морис Слободской и др. / Kinopoisk, © Фильм "Кавказская пленница". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Морис Слободской и др. / Kinopoisk, © Фильм "Служебный роман". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk-teatr