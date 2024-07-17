Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 14:30

Тест: Продолжи знаменитые цитаты из "Бригады" — если не шланг, наберёшь 5/5

Сериал "Бригада", вышедший в начале нулевых, мгновенно стал культовой классикой криминального кино. Строки картины до сих пор цитируются фанатами и воплощают дух 90-х. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти фразы.

Эта захватывающая криминальная драма рассказывает о восхождении группы обычных московских парней до крупных игроков преступного мира. Сериал "Бригада" отразил сложности дружбы, власти и выживания и повлиял на восприятие зрителями бурной постсоветской эпохи. Грубые, часто поэтические диалоги нашли отклик у зрителей, сделав цитаты легендарными. Криминальные боевики и сериалы часто содержат самые запоминающиеся строки, основанные на суровых реалиях жизни, и "Бригада" не стала исключением. Вы с большим интересом смотрели культовый сериал и хотите проверить свои знания? Тогда поехали!

Являетесь ли вы заядлым фанатом или просто любителем хороших криминальных драм, сериал "Бригада" остаётся свидетельством силы повествования. А вы знаете об особых тонкостях моды постсоветской России? Читайте, что носили "братки" из лихих 90-х. Золотой крест весом в 1 кг и цепь толщиной с палец — всё это было в реальной жизни, а не только на экране.

Тест: Продолжи цитаты из фильма "Брат" — только сильный может… набрать 6/6
Тест: Продолжи цитаты из фильма "Брат" — только сильный может… набрать 6/6
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма "Бригада", режиссёр Алексей Сидоров, сценарист Игорь Порублев и др. / Kinopoisk

Александра Иванова
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Бригада (телесериал)
  • Ностальгия
  • Кино и сериалы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров