Тест: Продолжи знаменитые цитаты из "Бригады" — если не шланг, наберёшь 5/5

Эта захватывающая криминальная драма рассказывает о восхождении группы обычных московских парней до крупных игроков преступного мира. Сериал "Бригада" отразил сложности дружбы, власти и выживания и повлиял на восприятие зрителями бурной постсоветской эпохи. Грубые, часто поэтические диалоги нашли отклик у зрителей, сделав цитаты легендарными. Криминальные боевики и сериалы часто содержат самые запоминающиеся строки, основанные на суровых реалиях жизни, и "Бригада" не стала исключением. Вы с большим интересом смотрели культовый сериал и хотите проверить свои знания? Тогда поехали!

Являетесь ли вы заядлым фанатом или просто любителем хороших криминальных драм, сериал "Бригада" остаётся свидетельством силы повествования. А вы знаете об особых тонкостях моды постсоветской России? Читайте, что носили "братки" из лихих 90-х. Золотой крест весом в 1 кг и цепь толщиной с палец — всё это было в реальной жизни, а не только на экране.