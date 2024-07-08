Золотой крест весом в 1 кг и цепь с палец толщиной: что носили "братки" из лихих 90-х

Помимо яркого образа жизни, ярких речевых выражений и вечной занятости в разборках так называемые братки из 90-х отличались ещё и внешним видом. Вы же помните, как во времена позднего СССР выглядели бандиты? А если нет, то сейчас расскажем, как на самом деле одевались и как выпендривались авторитеты. По каким отличительным чертам граждане СССР отличали "братков"?

Толстая золотая цепь

Что носили бандиты в 90-х? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Золото всегда было ценным материалом и инвестицией, особенно во времена СССР, когда из-за дефицита, даже если и были в кармане пачки денег, тратить их было не на что. Вот бандиты лихих 90-х и придумали вкладываться в золото. Носить толстые цепи из драгоценного металла также являлось способом хранить богатство в физической форме, легко обмениваемой на другие ценности. Также считалось, что чем толще у бандита цепь, тем выше у него авторитет в банде.

Малиновый пиджак

Почему в лихие 90-е бандиты так любили носить малиновые пиджаки. Кадр из фильма "Жмурки", режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Малиновые пиджаки во времена СССР ассоциировались с высоким статусом и богатством, что делало носителя более авторитетным и уважаемым в криминальной среде. К тому же этот вид одежды являлся хорошо узнаваемым и давал возможность выделиться из толпы. Малиновый пиджак имел свою символику, ассоциируемую с культурой 90-х годов, что делало его популярным среди представителей криминального мира. Именно по такой одежде можно было запросто определить местного "братка".

Золотой перстень или печатка

Золотые кресты, печатки и цепи: что ещё носили "братки" в лихие 90-е? Кадр из фильма "Жмурки", режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов / Kinopoisk

Как и золотыми цепями, "братки" из 90-х часто облагораживали свои персты массивными кольцами-печатками. Это вид ювелирного украшения с плоской и увесистой "шапкой". Нередко бандиты просили поместить на свои перстни инициалы, определённые слова и даже сюжеты. Это также было и вложение средств, и доказательство салагам, кто перед ними и как с таким уважаемым человеком стоит разговаривать.

Увесистый золотой крест

Нательные кресты были практически у всех бандитов. Кадр из фильма "Бригада", режиссёр Алексей Серов, сценарист Игорь Порублев и др. / Kinopoisk

Нательные кресты, которые могли достигать целого килограмма весом, "братки" нередко носили вместе со своими цепями. Бандиты считали, что такой символ обладает защитными свойствами и приносит удачу. Потому и могли носить кресты как амулеты, чтобы оберегать себя от бед и несчастья. К тому же бандиты верили, что чем тяжелее крест, тем виднее они Богу. Ну и, как ни парадоксально, "братки" нередко были верующими людьми и считали своим долгом носить крестик.

Борсетка

Ещё одна вещь, напрямую ассоциирующаяся с лихими 90-ми. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Вы никогда не задумывались, а почему эта сумочка так называется? Для некоторых это настолько же устрашающее слово, как и "браток". Известно, что "борсетка" происходит от итальянского "сумочка" и французского "кошелёчек". Однако именно с образами бандитов лихих 90-х и новых русских закрепился этот аксессуар. Сегодня найти что-то похожее на борсетку трудно, потому что мода на них прошла. А вот во времена СССР у каждого уважающего себя "братка" помимо малинового пиджака была ещё и борсетка.

Новомодный мобильник

В лихие 90-е только у бандитов были мобильные телефоны. Кадр из фильма "Бригада", режиссёр Алексей Серов, сценарист Игорь Порублев и др. / Kinopoisk

Как во времена разрухи в стране и всеобщего дефицита показать, что ты не просто лох какой-то, а самый настоящий уважаемый человек? Засветить при встрече мобилку. Пусть во времена лихих 90-х мобильные телефоны были совсем другими, но и достать их могли себе единицы. Поэтому человек с трубкой без провода в руке и на малиновой "девятке" точно вызывал у граждан СССР определённые ассоциации.

Кожаная куртка и солнцезащитные очки

Кадр из фильма "Бандитский Петербург: адвокат", режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко и др. / Kinopoisk