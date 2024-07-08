Стало известно, как будет выглядеть здание национального центра "Россия"

Международная выставка-форум "Россия", которая заканчивает работу на ВДНХ, будет воссоздана в миниатюре. В понедельник, 8 июля, появилось видео, как будет выглядеть здание одноимённого Национального центра на территории центрального выставочного комплекса (ЦВК) Экспоцентр. Ролик разместила пресс-служба выставки.

Так будет выглядеть здание Национального центра "Россия", который построят после проведения одноимённой выставки. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Судя по кадрам, многоуровневую площадку построят в виде буквы "С", а территорию украсит масса зелёных насаждений. Сам центр будет находиться недалеко от набережной, поэтому вечером здесь будет особенно красиво: свет фонарей придаст комплексу романтики и очарования.