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8 июля, 15:05

Стало известно, как будет выглядеть здание национального центра "Россия"

Появилось видео проекта национального центра "Россия"

Международная выставка-форум "Россия", которая заканчивает работу на ВДНХ, будет воссоздана в миниатюре. В понедельник, 8 июля, появилось видео, как будет выглядеть здание одноимённого Национального центра на территории центрального выставочного комплекса (ЦВК) Экспоцентр. Ролик разместила пресс-служба выставки.

Так будет выглядеть здание Национального центра "Россия", который построят после проведения одноимённой выставки. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Судя по кадрам, многоуровневую площадку построят в виде буквы "С", а территорию украсит масса зелёных насаждений. Сам центр будет находиться недалеко от набережной, поэтому вечером здесь будет особенно красиво: свет фонарей придаст комплексу романтики и очарования.

Ожидается, что в Экспоцентре появятся, в частности, творческие и научные мастерские. Также в Национальном центре "Россия" будут демонстрироваться экспозиции современных достижений страны во всех сферах. В нём будет вестись работа и по мотивации детей и молодёжи к осваиванию новых профессий. Кроме того, Национальный центр будет помогать создавать филиалы в регионах страны.

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Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года. Закрытие планировалось 12 апреля, но президент РФ Владимир Путин дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности 8 июля. За время работы площадку посетило 18,5 миллиона гостей. Выставка продолжит работу уже как Национальный центр.

Обложка ©

Telegram / Россия. Поехали!

Никита Осипов
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