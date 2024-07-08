"Нам есть чем гордиться": Путин рассказал о наследии выставки "Россия"

Филиалы национального центра "Россия" как продолжение выставки-форума будут создаваться и в регионах РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками выставки на ВДНХ.

"Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек её посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. Огромные цифры. И участники всего этого события говорили о международном интересе: делегации из 120 стран приехали и посмотрели. Нам есть что показать и есть чем гордиться", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что было важно красиво и талантливо преподнести выставку, и это удалось. Глава государства добавил, что национальный центр создадут на площадке Экспо, филиалы откроются в регионах. Лидер РФ выразил надежду, что это будет так же ярко, как и в случае с выставкой "Россия".