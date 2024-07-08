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Регион
8 июля, 12:07

"Нам есть чем гордиться": Путин рассказал о наследии выставки "Россия"

Путин: Филиалы национального центра "Россия" будут создаваться в регионах

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Филиалы национального центра "Россия" как продолжение выставки-форума будут создаваться и в регионах РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками выставки на ВДНХ.

"Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек её посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. Огромные цифры. И участники всего этого события говорили о международном интересе: делегации из 120 стран приехали и посмотрели. Нам есть что показать и есть чем гордиться", — подчеркнул президент.

Путин добавил, что было важно красиво и талантливо преподнести выставку, и это удалось. Глава государства добавил, что национальный центр создадут на площадке Экспо, филиалы откроются в регионах. Лидер РФ выразил надежду, что это будет так же ярко, как и в случае с выставкой "Россия".

"Уникальная площадка": Политолог высказался о важности выставки "Россия"
"Уникальная площадка": Политолог высказался о важности выставки "Россия"

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл на ВДНХ к закрытию международной выставки-форума "Россия". Это уже пятый раз, когда глава государства посещает мероприятие.

Выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрыть её планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить мероприятие до Дня семьи, любви и верности. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, её посетило свыше 18 миллионов человек, а 5 июля число гостей превысило 200 тысяч. После закрытия выставка продолжит работу уже как национальный центр.

Александр Юнашев
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