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6 июля, 14:13

Кириенко: Выставка-форум "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест Земли

Сергей Кириенко. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

Сергей Кириенко. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

Международная выставка-форум "Россия" в Москве, завершающая работу 8 июля, вошла в топ-10 самых посещаемых мест Земли. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии награждения участников выставки.

Кириенко — об итогах выставки-форума "Россия" в Москве. Видео © Life.ru

"Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — сказал он.

Кириенко добавил, что раньше разговоры о способности площадки принять 15 миллионов посетителей вызывали смех, поскольку это "казалось невозможным". Более того, последняя неделя работы форума может побить предыдущие рекорды. Однако главное — не количество, а качество и чувства людей, посещающих выставку. По данным социологов, 96% их них узнали о РФ или своём регионе что-то новое, 99% испытали чувство гордости за Родину, а 97% почувствовали себя "частью огромного целого".

Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны
Выставка "Россия" в цифрах: Итоги работы главного форума большой страны

Напомним, недавно выставка-форум "Россия" встретила 18-миллионного гостя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина из Владимира. Девочке вручили подарки от выставки и Правительства Омской области, в том числе сертификат на трёхдневный тур в регион. Уже скоро, 8 июля, выставка закроет свои двери. Однако она продолжит работу уже как национальный центр.

Матвей Константинов
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