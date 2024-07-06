Кириенко: Выставка-форум "Россия" вошла в топ-10 самых посещаемых мест Земли

Международная выставка-форум "Россия" в Москве, завершающая работу 8 июля, вошла в топ-10 самых посещаемых мест Земли. Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии награждения участников выставки.

Кириенко — об итогах выставки-форума "Россия" в Москве. Видео © Life.ru

"Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка "Россия" за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты", — сказал он.

Кириенко добавил, что раньше разговоры о способности площадки принять 15 миллионов посетителей вызывали смех, поскольку это "казалось невозможным". Более того, последняя неделя работы форума может побить предыдущие рекорды. Однако главное — не количество, а качество и чувства людей, посещающих выставку. По данным социологов, 96% их них узнали о РФ или своём регионе что-то новое, 99% испытали чувство гордости за Родину, а 97% почувствовали себя "частью огромного целого".