18-миллионному гостю выставки "Россия" подарили путешествие в Омскую область

Международную выставку-форум "Россия" 4 июля посетил 18-миллионный посетитель. Им оказалась 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала на ВДНХ из Владимира в компании своей семьи — папы Алексея, мамы Ксении и 7-летнего брата Макара.

Награждение Елизаветы Савиной, ставшей 18-миллионным посетителем выставки "Россия". Видео © Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов

"Мы приехали на Выставку впервые. Решили её посетить, потому что скоро закрытие — хотели успеть. Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему — и это случилось на самом деле", — рассказал Алексей.

Гостям вручили подарки непосредственно от выставки "Россия" и правительства Омской области. Савины стали счастливыми обладателями сертификата на трёхдневное путешествие в регион.