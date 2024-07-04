18-миллионному гостю выставки "Россия" подарили путешествие в Омскую область
Выставку-форум "Россия" на ВДНХ посетили 18 миллионов человек
18-миллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия" Елизавета Савина и её семья. Обложка © Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов
Международную выставку-форум "Россия" 4 июля посетил 18-миллионный посетитель. Им оказалась 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала на ВДНХ из Владимира в компании своей семьи — папы Алексея, мамы Ксении и 7-летнего брата Макара.
Награждение Елизаветы Савиной, ставшей 18-миллионным посетителем выставки "Россия". Видео © Пресс-служба выставки "Россия" / Сергей Баранов
"Мы приехали на Выставку впервые. Решили её посетить, потому что скоро закрытие — хотели успеть. Для нас то, что мы стали юбилейными посетителями, стало большой неожиданностью. Но между собой мы шутили на эту тему — и это случилось на самом деле", — рассказал Алексей.
Гостям вручили подарки непосредственно от выставки "Россия" и правительства Омской области. Савины стали счастливыми обладателями сертификата на трёхдневное путешествие в регион.
"До закрытия Выставки осталось ровно пять дней. Поток посетителей растёт. Я хочу сказать всем нашим гостям огромное спасибо за такое внимание и любовь. И большое спасибо нашим регионам, которые помогают в организации подарков для юбилейных гостей. Сегодня Омская область", — отметила гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как выставка "Россия" 26 июня встречала 17-миллионного гостя. Им оказался Егор из Волгограда, который посетил столицу в компании жены Ольги и двух детей — шестилетнего Андрея и девятилетнего Ивана. Они тоже получили подарки от выставки и Правительства Нижегородской области, в частности сертификат на трёхдневный тур в регион. Скоро Международная выставка-форум "Россия", расположившаяся на территории московской ВДНХ, закроется и поменяет формат. После 8 июля она продолжит существовать как национальный центр.