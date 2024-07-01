Путин подписал распоряжение о создании центра-наследия выставки-форума "Россия"

Национальный центр "Россия" будет образован в "Экспоцентре" как наследие одноимённой Международной выставки-форума на ВДНХ. Такое распоряжение в понедельник, 1 июля, подписал глава государства Владимир Путин.

"В целях демонстрации достижений РФ, укрепления идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодёжи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" [поручаю] создать в Москве Национальный центр "Россия", — сказано в документе.

Центр будет находиться под управлением АНО "Дирекция выставки достижения "Россия". Дл него планируется предоставить земельный участок в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной.