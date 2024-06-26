17-миллионному гостю выставки "Россия" подарили путешествие на всю семью

Выставку-форум "Россия" посетило уже более 17 миллионов человек. Об этом сообщает её пресс-служба.

"26 июня на Международной выставке-форуме "Россия" встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми — шестилетним Андреем и девятилетним Иваном", — говорится в сообщении.

Егор Морозов отметил, что это стало для семьи большим сюрпризом.

"Мы рады побывать здесь и увидеть всё вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Её интересно посетить со всей семьёй, посмотреть, какая у нас большая и великая страна", — отметил мужчина.

Гостям вручили подарки от выставки "Россия" и Правительства Нижегородской области. Морозовы получили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". Они смогут увидеть самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода, в том числе Нижегородский кремль, музей "Русское искусство", Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также семья совершит речную прогулку по Волге и Оке и посетит Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, который знаменит своими традициями и народными художественными промыслами.

Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова подчеркнула, что сейчас наблюдается максимальный поток посетителей мероприятия — не менее 100 тысяч человек ежесуточно.