17-миллионному гостю выставки "Россия" подарили путешествие на всю семью
Выставку-форум "Россия" посетило уже 17 миллионов человек
17-миллионный посетитель выставки "Россия" Егор Морозов с семьёй. Обложка © Пресс-служба выставки "Россия"
Выставку-форум "Россия" посетило уже более 17 миллионов человек. Об этом сообщает её пресс-служба.
"26 июня на Международной выставке-форуме "Россия" встретили 17-миллионного посетителя. Им стал Егор Морозов, приехавший на выставку из Волгограда вместе со своей супругой Ольгой и двумя детьми — шестилетним Андреем и девятилетним Иваном", — говорится в сообщении.
Егор Морозов отметил, что это стало для семьи большим сюрпризом.
"Мы рады побывать здесь и увидеть всё вживую. Очень жаль, что выставка закрывается, но надеемся, что она откроется в другом формате. Её интересно посетить со всей семьёй, посмотреть, какая у нас большая и великая страна", — отметил мужчина.
Гостям вручили подарки от выставки "Россия" и Правительства Нижегородской области. Морозовы получили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область, организованное АНО "Агентство гостеприимства Нижегородской области". Они смогут увидеть самые красивые и значимые места Нижнего Новгорода, в том числе Нижегородский кремль, музей "Русское искусство", Чкаловскую лестницу, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжскую набережную. Также семья совершит речную прогулку по Волге и Оке и посетит Городец — город, основанный Юрием Долгоруким, который знаменит своими традициями и народными художественными промыслами.
Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова подчеркнула, что сейчас наблюдается максимальный поток посетителей мероприятия — не менее 100 тысяч человек ежесуточно.
Ранее Life.ru сообщал, что Международная выставка-форум "Россия", расположившаяся на территории московской ВДНХ, закроется и поменяет формат. После 8 июля она продолжит существовать как национальный центр.