Выставку "Россия" на ВДНХ посетили 16 миллионов человек Семилетняя москвичка стала 16-миллионным гостем выставки "Россия" на ВДНХ 15 июня, 13:14 Выставку "Россия" посетили 16 миллионов человек. Обложка © Сергей Баранов / Пресс-служба выставки "Россия"

В Москве семилетняя Елизавета стала 16-миллионным посетителем международной выставки-форума "Россия". В качестве подарка семье девочки предоставлена возможность совершить путешествие по Самарской области. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

"Семья шестнадцатимиллионного посетителя поедет в Самарскую область. Выставка "Россия" 8 июля в своём сегодняшнем состоянии закрывается. Осталось 24 дня — всех приглашаем в гости!" — сказала директор Наталья Виртуозова.

Елизавета приехала на выставку вместе с одиннадцатилетним братом и мамой. Семья с радостью приняла приглашение в Самарскую область. Во время поездки они увидят исторические и значимые места Самары, погуляют по "местному Арбату", побывают в селе Ширяево, где когда-то художник Илья Репин начал работу над картиной "Бурлаки на Волге". И, конечно же, туристам покажут Тольятти, Царёв курган и целебные источники.

Напомним, 15-миллионным гостем выставки "Россия" стала Наталия Корнеева из Ялты, которая приехала в Москву с мужем Антоном и с детьми — восьмилетним Ярославом и пятилетней Варварой. Подарком стал сертификат на поездку в Северную Осетию.

Авторы Татьяна Миссуми