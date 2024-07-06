"Уникальная площадка": Политолог высказался о важности выставки "Россия"

"Сегодня завершает свою работу действительно уникальная площадка, посвящённая нашей стране, её достижениям и успехам. Важность выставки, которая продлилась без малого восемь месяцев, заключается в демонстрации тех результатов, которых достигла современная Россия за достаточно скромный, особенно по меркам истории, срок своего существования", — отметил политолог.

Примечательно, что целевой аудиторией выставки "Россия", по словам Майорова, стал весь многонациональный народ нашей большой страны. А бесплатный вход на площадку обеспечил возможность побывать на мероприятии всем желающим, о чём наиболее красноречиво говорят показатели посещаемости. Как заметил эксперт, ранее выставки в нашей стране чаще всего были связаны с историей, культурой народов России и так далее. То есть всегда упор делался именно на богатое прошлое. Однако людям не менее важно иметь чёткое представление о том, что у нас есть здесь и сейчас. Как считает политолог, с этой задачей выставка справилась на 100%.