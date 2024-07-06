"Уникальная площадка": Политолог высказался о важности выставки "Россия"
Политолог Майоров: Выставка "Россия" стала уникальной площадкой для достижений
День национальных приоритетов на выставке "Россия". Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь
Международная выставка-форум "Россия" стала уникальной площадкой для демонстрации важнейших достижений нашей страны в науке, культуре и различных отраслях экономики. Об этом рассказал Life.ru докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ "Движение первых" Арсений Майоров.
"Сегодня завершает свою работу действительно уникальная площадка, посвящённая нашей стране, её достижениям и успехам. Важность выставки, которая продлилась без малого восемь месяцев, заключается в демонстрации тех результатов, которых достигла современная Россия за достаточно скромный, особенно по меркам истории, срок своего существования", — отметил политолог.
Примечательно, что целевой аудиторией выставки "Россия", по словам Майорова, стал весь многонациональный народ нашей большой страны. А бесплатный вход на площадку обеспечил возможность побывать на мероприятии всем желающим, о чём наиболее красноречиво говорят показатели посещаемости. Как заметил эксперт, ранее выставки в нашей стране чаще всего были связаны с историей, культурой народов России и так далее. То есть всегда упор делался именно на богатое прошлое. Однако людям не менее важно иметь чёткое представление о том, что у нас есть здесь и сейчас. Как считает политолог, с этой задачей выставка справилась на 100%.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как выставка "Россия" 4 июля встречала 18-миллионного гостя. Им оказалась 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала на ВДНХ из Владимира в компании своей семьи. Они получили подарки от выставки и Правительства Омской области, в частности сертификат на трёхдневный тур в регион. Скоро выставка "Россия" закроется и поменяет формат. После 8 июля она продолжит существовать как национальный центр.