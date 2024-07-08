Путин в пятый раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин прибыл на ВДНХ к закрытию международной выставки-форума "Россия". Это уже пятый раз, когда глава государства посещает мероприятие.
Владимир Путин на закрытии выставки "Россия". Видео © Life.ru
В ходе визита Путин пообщается с сотрудниками выставки, которые расскажут ему о своих успехах и впечатлениях. Руководитель форума Наталья Виртуозова выразила благодарность российскому лидеру за организацию мероприятия.
Напомним, что выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности. За время существования форума Владимир Путин бывал тут уже четыре раза. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. На площадке побывало свыше 18 миллионов человек, а 5 июля число посетителей достигло 200 тысяч. После закрытия выставка продолжит работу уже как национальный центр.
Life.ru