Путин в пятый раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин прибыл на ВДНХ к закрытию международной выставки-форума "Россия". Это уже пятый раз, когда глава государства посещает мероприятие.

В ходе визита Путин пообщается с сотрудниками выставки, которые расскажут ему о своих успехах и впечатлениях. Руководитель форума Наталья Виртуозова выразила благодарность российскому лидеру за организацию мероприятия.