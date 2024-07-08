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8 июля, 11:48

Путин в пятый раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин прибыл на ВДНХ к закрытию международной выставки-форума "Россия". Это уже пятый раз, когда глава государства посещает мероприятие.

Владимир Путин на закрытии выставки "Россия". Видео © Life.ru

В ходе визита Путин пообщается с сотрудниками выставки, которые расскажут ему о своих успехах и впечатлениях. Руководитель форума Наталья Виртуозова выразила благодарность российскому лидеру за организацию мероприятия.

Лепс, Газманов, Shaman и другие звёзды выступили на закрытии выставки "Россия"
Лепс, Газманов, Shaman и другие звёзды выступили на закрытии выставки "Россия"

Напомним, что выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности. За время существования форума Владимир Путин бывал тут уже четыре раза. Выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. На площадке побывало свыше 18 миллионов человек, а 5 июля число посетителей достигло 200 тысяч. После закрытия выставка продолжит работу уже как национальный центр.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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