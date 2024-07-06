Выставку "Россия" 5 июля посетили рекордные 200 тысяч человек

Международная выставка-форум "Россия" накануне, 5 июля, приняла свыше 200 тысяч гостей, что стало новым рекордом посещаемости. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"Обновлён рекорд по количеству посетителей. 5 июля, по состоянию на 21:00, количество посетителей за день превысило 200 000 человек. Всего выставку "Россия" посетили уже более 18 миллионов человек", — говорится в сообщении.

До этого самая высокая посещаемость была зафиксирована в день открытия выставки, 4 ноября, — 192 тысячи человек, а также в День защиты детей, 1 июня, — 191 тысяча человек. Кстати, сегодня, 6 июля, на ВНДХ прошёл грандиозный концерт "Россия нигде не заканчивается", приуроченный к завершению выставки. Выступление артистов состоялось сразу на трёх площадках: на главной уличной сцене, в пространстве перед павильоном №1 "Первые в России – Стране возможностей" и у фонтана "Дружба народов". Свои хиты для гостей исполнили Shaman, Олег Газманов, Григорий Лепс, Пелагея, Алексей Воробьёв и многие другие артисты.