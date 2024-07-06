Life.ru удостоили награды за освещение работы выставки "Россия"

Life.ru получил награду за участие в информационном освещении Международной выставки-форума "Россия". Награждение проходило в 75-м павильоне ВДНХ в Москве в большом конференц-зале. Статуэтку генеральному директору News Media Максиму Иксанову вручил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Максим Иксанов на награждении за освещение выставки "Россия". Видео © Life.ru

"На самом деле эта выставка просто уникальна с точки зрения контента и инфоповодов. Вся команда, которая делала выставку, дарила нам каждый день эти инфоповоды: миллионный посетитель, пятимиллионный, мы уже сбились со счёта, свадьбы и так далее. Поэтому в этом смысле она [выставка] абсолютно уникальна — нигде в мире я такого не слышал", — отметил Иксанов после награждения.

Помимо кубка сотрудникам холдинга были вручены памятные медали.











Также награды получили и другие СМИ, которые освещали мероприятия форума. Как отметила директор выставки Наталья Виртуозова, такое большое количество посетителей было бы невозможно, если бы не активная работа журналистов.