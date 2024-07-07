Лепс, Газманов, Shaman и другие звёзды выступили на закрытии выставки "Россия"
В субботу, 6 июля, на ВДНХ в Москве состоялся торжественный концерт "Россия нигде не заканчивается" по случаю завершения выставки-форума "Россия". Незабываемые эмоции зрителям подарили лучшие артисты, музыканты и творческие коллективы. Хедлайнерами концерта стали Григорий Лепс, Олег Газманов, Shaman, группа "Бурановские бабушки", Наталья Подольская и Алексей Воробьёв.
Кадры с концерта "Россия нигде не заканчивается", снятые с коптера. Видео © Life.ru
Выступление артистов состоялось сразу на трёх площадках: на главной уличной сцене, в пространстве перед павильоном № 1 "Первые в России — стране возможностей" и у фонтана "Дружба народов". При этом зрители могли синхронно наблюдать выступления звёзд сразу на всех сценах. Для этого над площадками была организована специальная "канатная дорога", по которой проезжала камера, демонстрируя гостям панораму с высоты птичьего полёта. А благодаря огромным видеоэкранам можно было рассмотреть костюмы исполнителей, музыкальные инструменты и прочие детали. Ведущими шоу стали Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьёв. В перерывах между концертными номерами они подводили своеобразные итоги выставки, рассказывая гостям о её масштабах в цифрах и фактах. Также ведущие проводили небольшие интервью с посетителями-миллионниками, вновь приехавшими в столицу.
Немало тёплых слов о выставке сказали почётные гости концерта — знаменитые отечественные спортсмены. На протяжении восьми месяцев работы форума они оказывали содействие в организации и продвижении спортивной программы, привлечении молодёжи к здоровому образу жизни. Кульминацией торжественного концерта стал запуск в небо тысячи воздушных шаров в виде алых сердец. Сотни людей вместе подняли в небо руки и российские триколоры.
Международная выставка-форум "Россия", открывшаяся 4 ноября прошлого года, вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. На площадке побывали свыше 18 миллионов человек. Уже завтра, 8 июля, выставка закроет свои двери. Однако она продолжит работу уже как национальный центр.
Фотохост-агентство РИА "Новости" / Сергей Бобылев