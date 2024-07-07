Лепс, Газманов, Shaman и другие звёзды выступили на закрытии выставки "Россия"

Выступление артистов состоялось сразу на трёх площадках: на главной уличной сцене, в пространстве перед павильоном № 1 "Первые в России — стране возможностей" и у фонтана "Дружба народов". При этом зрители могли синхронно наблюдать выступления звёзд сразу на всех сценах. Для этого над площадками была организована специальная "канатная дорога", по которой проезжала камера, демонстрируя гостям панораму с высоты птичьего полёта. А благодаря огромным видеоэкранам можно было рассмотреть костюмы исполнителей, музыкальные инструменты и прочие детали. Ведущими шоу стали Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и Тимур Соловьёв. В перерывах между концертными номерами они подводили своеобразные итоги выставки, рассказывая гостям о её масштабах в цифрах и фактах. Также ведущие проводили небольшие интервью с посетителями-миллионниками, вновь приехавшими в столицу.